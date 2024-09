Esteban (PNV) espera que "ojalá encuentren hoy la solución" en el CGPJ, pero lo "duda"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que "ojalá encuentren hoy la solución" para el nombramiento de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien, por su parte, lo "duda". Asimismo, ha advertido de que, si no se resuelve la situación en este órgano, "el espectáculo va a ser tremendo". "Es el cuento de nunca acabar", ha lamentado el diputado jeltzale en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, en relación a la situación en el CGPJ. Tras recordar que el PNV "hubo un momento que dijo 'con nosotros no contéis, haced lo que os de la gana'" en la renovación de sus miembros, ha señalado que "ahora ya no son los partidos políticos", sino que, tras el acuerdo entre PSOE y PP, "son ellos" los que tienen que acordar la designación de la presidencia, pero "los nombrados responden a alguien". "Si fuera a algo, a lo que puedan pensar, porque cada uno tenemos una forma de ver el mundo, estaría muy bien y es lo normal. Pero responden también a alguien y, por lo tanto, ¿qué? Empate", ha señalado. De este modo, ha lamentado que "está pasando lo mismo" y ha advertido de que "ojalá se solucione" porque, si no, "el espectáculo va a ser tremendo". "Ojalá encuentren hoy la solución, pero lo dudo", ha concluido.

