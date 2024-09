Compromís insta al Gobierno de Mazón a "dar explicaciones" sobre los "recortes" de profesorado y cobertura de vacantes

El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha instado a la Generalitat presidida por Carlos Mazón a "dar explicaciones" sobre los "recortes de profesorado" y la cobertura de vacantes. Según ha criticado en un comunicado, el personal docente se incorpora, de forma generalizada, este curso a sus puestos "con menos compañeros y compañeras a sus claustros por dos razones: los recortes en profesorado y 1.500 vacantes que se tendrían que haber adjudicado a julio". Desde Compromís se han registrado una batería de iniciativas instando a diferentes comparecencias en Les Corts centradas en el inicio de curso en los colegios y los institutos y en la decisión del Consell de "marginar" a la Universidad de Alicante respecto a la implantación de los estudios de Medicina. Fullana ha considerado que Mazón y el conseller de Educación, José Antonio Rovira, "continúan poniéndonos muy difícil la respuesta a una pregunta: ¿qué es lo peor de esta Conselleria, su fanatismo ideológico por sus formas o bien su incapacidad de gestión?", ha expuesto. A su juicio, empieza un curso escolar donde, por primera vez, "no hay un incremento de profesorado en la enseñanza pública con un recorte respecto a las previsiones que tenía el Gobierno del Botànic". En la enseñanza superior, ha lamentado que "vuelve la guerra ideológica contra las universidades públicas, en especial contra la UA, a la que el Gobierno de Mazón ha retirado su apoyo para implantar los estudios de Medicina". "El conseller José Antonio Rovira ha estado desaparecido y la falta de previsiones básicas para un inicio de curso con normalidad requiere trabajar intensamente para que el 9 de septiembre el alumnado inicie las clases con las plantillas de profesorado completas", ha dicho el portavoz de Educación de Compromís. Desde Compromís se ha insistido en que "por mucho que el conseller mienta, el recorte de unidades educativas en las escuelas públicas, de profesorado en las EOI y los conservatorios y también que anulara el acuerdo de plantillas que preveía la incorporación de 2.000 docentes más para este curso, lo dice todo". CONCERTADA "No sabemos si pasa lo mismo en la concertada y se ha recortado personal, como no sabemos tampoco a estas alturas si han recortado en los centros concertados la barbaridad de unidades que han hecho con la escuela pública. Todavía no tenemos contestaciones al respeto sobre la información que pedimos hace meses a la Conselleria desde Les Corts", ha añadido. Y ha cuestionado que se haya eliminado la codocencia en los institutos "sin contener la respiración". Asimismo, ha mostrado su preocupación son los Centros de Formación del Profesorado (Cefire), "que también son fundamentales para acompañar al profesorado en su formación continuada y parece que también los están desmontando, o sea, que están diseñando un modelo de recorte de centros de formación del profesorado y de personal" o el retraso en el pago de gastos de funcionamiento de los centros.

