Ortuzar (PNV) ve al Gobierno "en el alambre" y no es optimista sobre la aprobación de los Presupuestos Generales

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que ve al Gobierno "en el alambre" en esta legislatura y cree que Pedro Sánchez "debe revisar algunas de sus formas de actuación" y tener "un poquito más de humildad y empatía" con sus socios. Además, asegura que "no es especialmente optimista" respecto a la posible aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha asegurado que el PNV no pondrá la "alfombra roja a la ultraderecha". En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha reconocido, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, que da la sensación de que la legislatura está en el "alambre", pero ha dicho que "el asunto es cuáles son las alternativas" porque "no hay otra geometría política distinta que pudiera sustituir al Gobierno Sánchez y, de haberla, es una alternativa un poco fea porque tiene que meter a Vox de por medio". Además, ha considerado que el PP "está más en el monte que en la tierra llana", por lo que, "en esas condiciones, aunque las dificultades van a ser evidentes, porque hay que ir sumando todos los días 176 votos y no está fácil, porque Cataluña está como está y el propio Podemos está sentado en el diván a ver qué tiene que hacer con su vida política". "No va a ser fácil sumar esos 176 votos, pero es que lo que está enfrente es de mucho más riesgo y mucho peor", ha insistido, para confiar en que el Gobierno de Pedro Sánchez continúe, al tiempo que ha considerado que "tiene que revisar algunas de sus formas de actuación". En ese sentido, ha criticado que Sánchez "a veces tira para adelante, cree que los demás tenemos que ir a bloque con él y no habla demasiado con los socios, no consulta y nos utiliza más de lo estrictamente necesario", cuando, a su entender, "en una situación como esta debería de tener un poquito más de humildad y empatía con el resto de partidos que somos los que día a día hacemos posible que su gobierno siga". Tras asegurar que el PNV nunca va a poner "la alfombra roja a la ultraderecha española, ni a la española ni a ninguna ultraderecha, que es lo que hace por acción o por omisión siempre el Partido Popular", Ortuzar ha criticado que el PP "no se sepa sacudir esa relación amor-odio que tiene con Vox". "El día que rompa con Vox y que acepte las realidades nacionales de Euskadi, de Cataluña, etcétera, seguro que todo va a ser más fácil, seguro que podremos hablar, porque lo hemos hecho en el pasado, pero es que a este Partido Popular no hay quien lo reconozca", ha dicho. Sobre Junts, espera que, tras su congreso en octubre, "encuentren el camino". Según ha asegurado, "es posible mostrar una firmeza en la defensa de los valores nacionales, de los intereses nacionales, del proyecto nacional, en su caso catalán y en el nuestro el vasco, con luego participar y ser partícipe de un proyecto de gobernabilidad en el Estado". Al mismo tiempo, ha advertido que "el Estado tiene que responder con apertura de miras, valentía política y voluntad política para que esa contrapartida que nosotros necesitamos por hacer posible un gobierno en Madrid tenga también ese correlato en Euskadi y en Cataluña". A su entender, Junts "necesita que le ayudemos a venir a ese nuevo tiempo político" y Pedro Sánchez y su gobierno "tienen que ser audaces, valientes y saber integrar las aspiraciones políticas de Junts de alguna manera". "FINANCIACIÓN SINGULAR" En relación al acuerdo fiscal entre ERC y el PSC para Cataluña, denominado "financiación singular", ha reconocido que no tiene "muy claro lo que es" y ha dicho tener la sensación de que "todavía es más un acuerdo de marco político que un acuerdo cerrado sobre cómo va a funcionar ese sistema". Respecto a la discusión sobre "si es un concierto o no es un concierto", ha asegurado que no será él "quien se enrede en las palabras", aunque ha dicho tener la sensación de que, "así como el concierto económico y el acuerdo económico de los territorios forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y de Navarra podríamos decir que tiene un espíritu confederal con el Estado, lo que se está pariendo en Cataluña es más un modelo federal". En cualquier caso, ha dicho que "si Cataluña, si los partidos políticos catalanes, el Parlamento y las instituciones catalanas lo apoyan y es lo que quieren, pues perfecto", pero cree que "ni en Cataluña, ni en Barcelona, ni en Madrid debieran en este proceso de mirar demasiado de reojo a lo que tenemos en Euskadi, que es singular, incopiable e irrepetible". Por ello, ha pedido "respeto" para Euskadi y que "nos dejen un poco al margen de esa negociación". "Lo importante es que Cataluña tenga el sistema que ellos quieran y el que mejor se adapte a Cataluña", ha insistido. Por otro lado, ha afirmado que "el sistema de financiación autonómica hace aguas" porque el Estado "ha hecho un proceso de transferencia importantísimo de competencias y de servicios, pero en ese sistema el Estado sigue teniendo la llave que abre el grifo de la financiación y no tiene lógica". Ortuzar ha considerado que si las comunidades autónomas tienen capacidad para "llevar adelante tantas competencias como tienen ahora, debieran de tener también capacidad de autosatisfacer sus necesidades económicas y no que siga siendo el Estado el que abre todos los meses el grifo y dice cuánto vale el cheque de la educación aquí o cuánto vale el cheque de la sanidad allá", porque, "en el fondo, eso es ponerlas como en una situación de subordinación a otra Administración". PRESUPUESTOS DEL ESTADO En cuanto a lo que va a poner encima de la mesa el PNV en la negociación de los presupuestos generales del Estado, ha dicho que "lo primero" es ver si hay presupuestos. Tras reconocer que no es "especialmente optimista", ha señalado que el Gobierno "está obligado a presentar presupuestos y lo hará", pero en la situación política en la que estamos, "va a ser muy difícil por esa necesidad de que hacen falta de todos los votos". "Va a ser muy difícil que, en esta ocasión, haya esa unanimidad o consenso tan global", ha augurado. En cualquier caso, ha dicho que el PNV tiene su "hoja de ruta muy bien definida con los intereses vascos y infraestructuras". Tras recordar que hay, en este momento, siete transferencias y "alguna más" de las que empezar a hablar a lo largo de este año, también del régimen económico de la Seguridad Social, ha apuntado que "cuanto antes empecemos a hablar, más fácil será que lleguemos al acuerdo". Además, ha señalado la necesidad de empezar a hablar del autogobierno futuro, porque Euskadi, "una vez de que cierre el Estatuto de Gernika, tiene que elevar la vista y pensar qué quiere ser como nación de aquí a los próximos 20, 30, 40 años". En ese sentido, ha asegurado que el proyecto de nuevo autogobierno para Euskadi se va a presentar esta legislatura, en base al acuerdo firmado con Pedro Sánchez en el que "se establecen unos plazos de dos años para cerrar el acuerdo y un año y medio a partir del inicio de la legislatura vasca". Por lo tanto, ha destacado, "estamos marcando un camino que ya enseguida tiene que ponerse en marcha".

Compartir nota: Guardar Nuevo