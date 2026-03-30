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Cuerpo dice que están revisando las previsiones para presentar un "presupuesto aterrizado"

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Madrid, 30 mar (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que en este momento el Gobierno trabaja en la actualización de las previsiones macroeconómicas para así poder presentar un "presupuesto aterrizado", aunque no ha dado detalles sobre cuándo.

En una entrevista en Cadena Ser, el también ministro de Comercio y Empresa ha explicado que la revisión de las perspectivas de crecimiento y de evolución de los precios es "clave" para tener un cuadro macroeconómico actualizado que "sirve de base para saber cómo van a ir evolucionando, por ejemplo, nuestros ingresos".

"Estamos actualizando las previsiones" porque hay varios elementos que hay que tener en cuenta, ha insistido el vicepresidente primero, quien ha citado el impacto de la guerra, teniendo en cuenta que existe "una enorme incertidumbre con respecto a la duración", y también el impacto de las medidas que se han puesto sobre la mesa.

Así, ha explicado que si fueran necesarios "más paquetes de ayuda", pues "esto tendría impacto también en presupuestos y en la evolución de nuestros gastos".

Por lo tanto, el titular de Economía ha querido garantizar que se van a presentar los presupuestos pero que ahora mismo el Gobierno está haciendo un "ejercicio inicial de actualización de las previsiones macro y, por lo tanto, de las previsiones de ingresos y gastos", a partir del cual "se construirá el presupuesto".

Preguntado por el plazo en el que se podrían presentar las cuentas, Cuerpo no ha dado detalles y ha sugerido que quizá esa es una pregunta para la primera entrevista del ministro de Hacienda, Arcadi España.

Respecto a la financiación autonómica, ha señalado que espera que se pueda alcanzar un acuerdo "sobre la base de la propuesta" que ya se ha hecho, una "base excelente para seguir trabajando".

Preguntado por la relación comercial con Estados Unidos, Cuerpo ha remarcado que las empresas españolas "operan a día de hoy en las mismas condiciones" que las francesas, las alemanas o las italianas, ya que "la relación comercial se establece a nivel de la Unión Europea".

La relación comercial bilateral entre ambas partes viene determinada por los acuerdos a los que se llegan, ha dicho el ministro, que ha puesto como ejemplo el firmado en el mes de agosto y que todavía se encuentra "en vías de empezar a implementarse".

A su juicio, ese es "el esfuerzo en el que tendríamos que estar" para dar a nuestras empresas "un cierto horizonte de predecibilidad hacia delante".

Ha explicado que el objetivo del Gobierno es, por otra parte, "intentar mejorar las relaciones también a nivel bilateral España- Estados Unidos" y por ello ha anunciado la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston, cuyo cometido es ayudar a las empresas a establecerse en Estados Unidos "de manera efectiva y exitosa".

Ha añadido que "hay contactos tanto a nivel técnico como a nivel político" con Estados Unidos, y prueba de ello es el encuentro que mantuvo con el embajador estadounidense el pasado viernes, una reunión "muy constructiva" en la que intercambiaron una "visión compartida de intentar que las relaciones vayan cada vez a mejor".

En este punto, el vicepresidente primero ha recordado que este lunes se publican los datos definitivos de inversión extranjera directa del año 2024, "unos datos excelentes" ya que ésta "crece más de un 1,5 %" y muestran una "señal de confianza en la evolución de nuestra economía".

Además, ha querido informar de que Estados Unidos es "el principal inversor en España" y también "el principal destino de nuestras inversiones", de ahí "la importancia de seguir manteniendo y reforzando esta relación". EFE

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