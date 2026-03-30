Se ralentiza el ascenso de Rahm

Madrid, 30 mar (EFE).- La ausencia de torneo del circuito LIV este fin de semana ha supuesto un ligero frenazo al ascenso de Jon Rahm en la clasificación mundial de golf cuando se aproxima el primer grande de la temporada, el Masters, que se disputará a partir del 9 de abril en Augusta.

El jugador de Barrika retrocede una posición y ahora es vigésimo noveno en una lista que una semana más sigue liderada por el estadounidense Scottie Scheffler por delante del norilandés Rory McIlroy y en la que la única modificación en el top 10 es la subida al noveno puesto del también norteamericano Chris Gotterup en detrimento de su compatriota Russell Henley.

El estadounidense Gary Woodland, vencedor este domingo en el Abierto de Houston, asciende desde el puesto 139 al 51; y Akshay Bhatia regresa al top veinte al rebasar a Harris English y el noruego Viktor Hovland.

David Puig, que no pudo pasar el corte en el torneo de India del DPWorld Tour, retrocede cuatro posiciones y es 79, en tanto que Ángel Ayora baja dos, al 108, y Eugenio López Chacarra, segundo en Gurugram tras estar cerca de revalidar el título logrado en 2025, mejora del 149 al 123. EFE