Mañueco se reunirá este mes con los grupos parlamentarios en busca de acuerdos y espera margen fuera de estrategias

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunirá este mes, previsiblemente tras el pleno de los días 10 y 11 de septiembre, con los grupos parlamentarios en busca de acuerdos que se hagan "pensando en Castilla y León" por lo que espera que los distintos partidos con representación en las Cortes tengan "margen suficiente" para que no estén ligados a las estrategias nacionales. Fernández Mañueco ha precisado que esta ronda de reuniones con los grupos parlamentarios será una oportunidad para que las distintas formaciones demuestren si quieren ser útiles para su tierra a lo que ha añadido: "Será el momento de ver quiénes piensan en Castilla y León (...) Espero que les dejen un margen suficiente para poder tomar decisiones desde Castilla y León y para Castilla y León pensando siempre en las personas de Castilla y León". Este es uno de los anuncios que ha realizado el presidente de la Junta en una comparecencia de prensa a la vuelta de las vacaciones del verano en la que ha analizado distintos asuntos de actualidad y en la que ha expresado su intención de presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2025 "en tiempo y forma", uno de los temas que tratará en esa ronda de reuniones con los grupos parlamentarios que quiere llevar a cabo en un solo día. "Ese es mi objetivo --presentar los presupuestos-- nuestro objetivo, el objetivo del Gobierno", ha reiterado Fernández Mañueco que ha recordado que, a diferencia de otros años, la Consejería de Hacienda sí dispone de los "datos económicos fundamentales" por parte del Gobierno de España que otras veces se retrasaban "de manera grave e importante" para poder elaborar las cuentas del próximo año. Fernández Mañueco ha aclarado no obstante que en esta ronda de reuniones no habrá una "agenda cerrada" de temas si bien ha hecho especial hincapié en la sanidad o en la importancia de pactar un calendario sobre las infraestructuras que son necesarias para el desarrollo de la Comunidad Autónoma, tanto autovías como ferroviarias. "MANOS LIBRES PARA GOBERNAR Y PARA LLEGAR A ACUERDOS" "Debatir y dialogar con todas las fuerzas políticas sobre todos los temas", ha apostillado el presidente de la Junta que ha asegurado que en su caso tiene las "manos libres" para gobernar y para llegar a acuerdos con todos y ha lamentado que "ni unos ni otros" tengan esas manos libres "porque tienen que cumplir las órdenes desde Madrid". "Estamos en marcha y para avanzar en diseñar queremos contar con todos", ha reiterado el presidente de la Junta que ha insistido en su mensaje de que Castilla y León "funciona" tras lo que ha situado el diálogo político, social e institucional como "la base". En este sentido, se ha comprometido también a seguir trabajando y avanzando en el Diálogo Social con la firma de los acuerdos que hay cerrados en "distintas materias pendientes" sobre asuntos "que ya tenemos esbozados muchos de ellos". "Castilla y León funciona y seguiremos avanzando con estabilidad, con diálogo político, social, institucional, que nos parece muy importante", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo autonómico. Finalmente, Fernández Mañueco ha vuelto a descartar un adelanto electoral en Castilla y León ya que su intención es "agotar la legislatura" con independencia de que haya o no presupuestos para 2025. "Empieza una nueva etapa y nuestro objetivo es diseñar el futuro de Castilla y León gestionando el presente de nuestra Comunidad y lo queremos hacer con todos, fuerzas políticas, con el diálogo social y con el resto de organizaciones empresariales, sindicales, profesionales, también con la Federación Regional de Municipios y Provincias", ha concluido al respecto.

Compartir nota: Guardar Nuevo