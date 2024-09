Hereu defiende que la financiación singular es "buena" para Cataluña y para hablar del modelo de todas las CCAA

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido de nuevo que el pacto firmado entre PSOE y ERC para impulsar una financiación singular es "bueno" para Cataluña y también para "retomar el diálogo en torno a las reglas de financiación de todas y cada una de las comunidades autónomas". Y es que, en su opinión, "muchas otras comunidades" pueden apostar también por una mejora de su financiación "en base a sus aspiraciones, a su ambición", como ha sostenido en un encuentro con los medios en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, antes de participar en la inauguración del 38 Encuentro de la Economía Industrial y las Telecomunicaciones de AMETIC, la patronal de la industria digital en España. "España no es un juego de suma cero", sino "un modelo en el que a través del diálogo podemos apostar" por "avanzar en el autogobierno como base también de la igualdad en la prestación de los servicios en toda España. Y para nosotros estos son valores que son esenciales de nuestro proyecto político", ha sentenciado el catalán. Hereu se ha referido a "financiación singular" y no a concierto o cupo para Caluña porque, como ha subrayado, es lo que se recoge en el pacto suscrito entre socialistas y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. "Yo me remito a lo que se expone en el acuerdo: se habla de financiación singular y también se resalta la necesaria solidaridad interterritorial", ha dicho, preguntado por el asunto en meido de la polémica en torno a estos términos y después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negara que se vaya a conceder un concierto a los catalanes. Hereu ha aprovechado para reiterar su "gran satisfacción" por el nuevo Gobierno presidido por Illa, ya que a su juicio "representa el inicio de una nueva etapa en Cataluña, una Cataluña que apuesta por el progreso, por la convivencia. Como el presidente de la Generalitat expresa siempre, unir y servir a la sociedad catalana, a estos 8 millones de catalanes. Es un gran objetivo, es bueno para Cataluña y es bueno para España", ha incidido el ministro. Lo mismo ha dicho de la financiación singular: "Estoy seguro de que será un proyecto que será bueno y dará pie a poder hablar de un modelo global de financiación", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo