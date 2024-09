Espadas (PSOE) reivindica las "singularidades" de cada CCAA en financiación y sigue sin hablar de concierto en Cataluña

El líder de los socialistas andaluces y portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha vuelto a reivindicar las "distintas singularidades" de cada comunidad autónoma a la hora de afrontar la reforma de la financiación autonómica, a la vez que ha evitado definir la financiación singular para Cataluña como concierto económico. "Si empezamos hablando de cómo se llama, seguro que no lo resolvemos", ha proclamado Espadas en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión de la Ejecutiva del PSOE al ser preguntado por si él definiría el acuerdo con ERC como concierto económico. En cualquier caso, el líder de los socialistas andaluces ha dicho que ahora es "la fase" de concretar de qué se trata este acuerdo para que Cataluña deje de pertencer al régimen común de financiación y comience a recaudar el cien por cien de los impuestos. Asimismo, Espadas ha apostado por "buscar un buen acuerdo de financiación para el conjunto de los territorios", teniendo en cuenta las singularidades de cada comunidad autónomas en esta materia y ha apelado a "no comprar el relato" del PP. Sobre la decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de adelantar el congreso federal del PSOE, Espadas ha dicho que le parece "una magnífica decisión", aunque ha precisado que él no conoce oficialmente que se vaya a adelantar.

