El BNG avanza una ofensiva institucional contra el "atraco" del canon de Sogama, reflejo del "fracaso" de su modelo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avanzado que los nacionalistas llevarán a cabo una ofensiva institucional desde los ayuntamientos y en la Cámara autonómica para denunciar el "atraco" por la subida del canon de gestión de residuos anunciado hace una semana, que ve el reflejo del "fracaso" de un modelo "antiecológico, contaminante y caro". Este lunes, la líder frentista ha mantenido un encuentro con alcaldesas y regidores del Bloque para analizar el "taxazo" que deberán hacer frente los municipios gallegos adscritos a Sogama, que pasarán a pagar 68 a 108 euros por tonelada de basura. Para Pontón, este incremento "unilatareal" decidido por el Gobierno gallego "sin consultar con los ayuntamientos" es "desproporcionado y abusivo", "únicamente busca favorecer a las empresas amigas del PP" que forman parte de Sogama, evidencia el "fracaso estrepitoso" de ese modelo que "prima la incineración" y "va en contra" de lo que establecen las directivas europeas sobre gestión de residuos. Pontón ha lamentado que el PP "siga empecinado" en mantener un sistema "antiecológico y contaminante" que obliga a "pasarle la factura a los ayuntamientos, es decir, a los vecinos" porque Sogama presenta "números rojos" cuyo "principal causante" es el "elevado coste del transporte" para trasladar los residuos para su incineración, que debería "ser la última opción" y no la "fundamental" en un sistema de recogida de residuos moderno. Así las cosas, ha avanzado que los nacionalistas defenderán en las instituciones donde están presentes para tratar de "frenar" el "taxazo" y, además, demandar "cambios de fondo en el sistema de gestión de residuos". "No podemos seguir con un modelo contaminante, viejo y fracasado", ha incidido la líder frentista, que ha subrayado que el Bloque aboga por reformular el sistema de recogida de basura para apostar pola "separación, reutilización y el reciclaje" que sitúe a Galicia "en la vanguardia". SANTIAGO ESTIMA UN IMPACTO DE HASTA 1,3 MILLONES En la comparecencia ante los medios también ha tomado la palabra la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ha recordado que el Bloque es crítico con el modelo Sogama "desde hace muchos años". "Era visto que, al final, este modelo iba a fracasar", ha apostillado. El ayuntamiento de la capital gallega estima que el impacto en las arcas municipales se moverá entre 1,2 y 1,3 millones de euros en comparación con lo que paga por la recogida de basura este año, según han precisado fuentes del gobierno compostelano. La alcaldesa de Santiago ha censurado que deban ser los ayutnamientos quienes "tengan que soportar" el "fracaso" del sistema Sogama cuando, dice, los municipios que gobiernan han apostado por "otros modelos" centrados en el compostaje y el reciclaje. En esta línea, y tras lamentar también que la Xunta no consultase previamente con las entidades locales esta decisión de subida del precio por tonelada, Sanmartín ve "injusto" que sean los vecinos "quienes tengan que hacer frente" al coste de un modelo "obsoleto".

