Fútbol, baloncesto, acción y aventuras en un septiembre cargado de videojuegos

David Timón

Madrid, 1 sep (EFE).- Tras un periodo estival relajado, septiembre llega cargado de novedades con algunos de los títulos anuales deportivos más populares del planeta, como 'EA Sports FC 25' o 'NBA 2K25', o de nuevas obras de sagas legendarias, como Zelda, Harry Potter o Age of Empires.

Aventura desarrollada por Supermassive Games y Behaviour Interactive, sumergirá al jugador en un oscuro misterio en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. La siniestra figura de Frank Stone accha Cedar Hills, un pequeño pueblo marcado por su violento pasado. Un grupo de adolescentes pronto descubrirá que los secretos del lugar son mucho más aterradores de lo que imaginan.

Hace realidad la disciplina deportiva más famosa del mundo mágico, el 'quidditch', la mezcla ideal entre deporte y acción, cazadores, buscadores, guardianes o golpeadores surcarán los cielos a lomos de sus escobas mágicas.

Desarrollado por Unbroken Studios y Warner Bros. Games, el último lanzamiento de la franquicia de Harry Potter, llega a PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series.

La remasterización del 'Age of Mythology: Retold', el clásico de estrategia en tiempo real, desarrollada por World's Edge junto a Forgotten Empires, Tantalus Media, CaptureAge y Virtuos, llega a PC, Xbox One y Xbox Series. Con gráficos, sonido y características mejoradas, la experiencia 'Age of Empires', repleta de héroes míticos, poderes divinos y monstruos legendarios, vuelve con más fuerza que nunca.

El robot más adorable y famoso de PlayStation, está de vuelta con una nueva entrega de plataformas, desarrollada por ASOBI! Team y Sony Interactive Entertainment, exclusiva para PlayStation 5. A través de seis galaxias diferentes y más de 80 niveles, Astro Bot tendrá que encontrar a los miembros perdidos de su tripulación. Desde frondosos bosques hasta volcanes ardientes, cada planeta ofrece desafíos únicos para exprimir al máximo las virtudes de la consola de Sony.

El rey del basket entra a escena. Con 'NBA 2K25', Visual Concepts y 2K Games prometen llevar la experiencia del baloncesto a un nuevo nivel en PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. La tecnología ProPLAY aumenta la autenticidad y el realismo del deporte de la canasta, además de las innovaciones en los modos Mi CARRERA, MyTEAM, Mi NBA o La W.

Dentro del vasto universo 'Warhammer', la saga 'Space Marine' aterriza con segunda parte desarrollada por Saber Interactive y Focus Home Interactive, multiplica el caos, la acción y la diversión. Gracias a una jugabilidad frenética y una infinidad de hordas de Tiránidos, el Marine Espacial de habilidades sobrehumanas tendrá que desplegar su devastador arsenal por la supervivencia de la humanidad en un mundo sin piedad. Disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series desde el 9 de septiembre.

Septiembre es el mes del deporte, de fútbol y baloncesto. 'UFL', el título apadrinado por Cristiano Ronaldo, llega para desafiar a las franquicias más grandes y asentadas de los videojuegos de fútbol. Creado por Strikerz para PlayStation 5 y Xbox Series, 'UFL' será 'free-to-play' y presentará a los mejores equipos y jugadores del mundo con un enfoque realista y detallado que promete revolucionar los juegos de fútbol.

Cumple con el patrón "soulslike", de la mano de una original propuesta visual. Creado por Jyamma Games, la obra se ambienta en un mundo inspirado en el folclore italiano, donde la luz más brillante proyecta las sombras más oscuras. Su propuesta mecánica, en la que a través de diferentes máscaras el jugador podrá cambiar inmeditamente su rol y su forma de pelear. Disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series desde el 19 de septiembre.

Sigue siendo un juego sobre la ciudad y su sociedad", dijo Jakub Stokalski, codirector del título y director de diseño de la desarrolladora 11 bit studios. El juego se desarrolla 30 años después de la apocalíptica tormenta de nieve de Frostpunk. Las metrópolis en la Tierra, asolada por el hielo perpetuo y un clima gélido, viven en constantes internos que el jugador deberá coordinar y gestionar.

En esta ocasión, no será Link, sino la princesa Zelda quien se embarcará en su misión más desafiante. 'The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom', la nueva aventura exclusiva de Nintendo para Switch. Con los habitantes de Hyrule en peligro por misteriosas brechas, Zelda debe salvar su reino y descubrir el destino de un conocido espadachín en esta épica historia llena de enigmas y desafíos.

Para cerrar el mes, el juego de fútbol por antonomasia. 'EA SPORTS FC 25', desarrollado por EA Canada y Electronic Arts, trae el fútbol una temporada más a PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Nuevos jugadores, nuevos modos, mejoras gráficas, técnicas y tácticas y las mismas horas de fútbol competitivo de siempre. EFE

dte/sgb

1011957

(foto)