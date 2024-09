Bagnaia, muy crítico, asegura que "no hay nada que explicar de lo sucedido"

Alcañiz (Teruel), 1 sep (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), que se fue por los suelos cuando peleaba por la tercera posición con el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), fue muy crítico al explicar el incidente y afirmar que "no es que haya que explicar mucho lo que ha sucedido".

"Está bastante claro lo que ha ocurrido desde cualquier punto de vista: la dinámica es una, y clara".

"Lo que me hace estar enfadado es que mirando la telemetría es todavía peor que la realidad. Es preocupante que haya pilotos que hacen ciertas acciones, pero en cualquier caso él se había ido largo, le he pasado y antes de hacer el cambio de dirección estaba ya un poco por delante de él, así que probablemente me ha visto", recuerda Bagnaia.

"No he querido cerrarme mucho porque ya tenía bastante velocidad para superarlo en el paso por curva, pero una vez que hemos entrado dentro ya he notado un golpe de gas, ha buscado el contacto...", afirma tajante el campeón italiano.

"Ha acelerado. Y a nivel de datos él no ha cerrado el gas hasta que no se ha caído también él, en ese tiempo me estaba empujando hacia fuera pues ha dado del 40 al 60 por ciento de acelerador y eso me parece inaceptable. Es muy peligroso que ciertos pilotos hagan determinadas cosas", insiste Pecco.

Bagnaia confirmó que no había hablado con Alex Márquez con un tajante "no, ni siquiera me mira a la cara". "Así se entiende bien al personaje".

En lo que a sus posibilidades de conseguir un nuevo podio afirmó: "sí era posible, ya que al final, después de todo lo que ha sucedido, la tercera posición era un objetivo fácil".

"Habría llegado tercero, estaba rodando medio segundo más rápido del que tenía delante, era capaz de rodar más o menos como Martín y eso que este fin de semana no ha ido bien en ningún momento, hemos tenido muchos problemas y en los momentos en los que he tenido una situación normal he sido tercero en el entrenamiento oficial, he hecho una buena tanda en el entrenamiento del viernes, y hoy era rápido", recuerda Bagnaia.

"Cuando he llegado a la parrilla he entendido enseguida que iba a ser una salida difícil, porque mi posición estaba aún más sucia que ayer, deberían haberla limpiado, pero no lo han hecho, y desde ese momento ha sido muy complicado, me ha costado adelantar a Franco -Morbidelli- porque en ese instante no estaba gestionando bien los neumáticos, y mientras yo los gestionaba para llegar al final de la carrera era difícil ganarle en la frenada", recuerda el piloto de Ducati.

"Una vez que le he superado he podido ir recuperando con facilidad a los de delante, ha sido una pena, porque terminar tercero habría significado mucho después del fin de semana que hemos tenido, pero alguien ha decidido no dejarme terminar", criticó nuevamente Bagnaia.

Tras la victoria de Marc Márquez y sobre sus posibilidades de pelear por el título mundial señaló: "no se puede saber, también Enea lo estaba hasta Silverstone, pero hay que entender la constancia, hay que ver cómo reacciona. Marc es un piloto muy fuerte, esto le dará mucha motivación, como a Enea, aunque creo que la lucha se mantendrá entre Martín y yo pues son sólo 23 puntos y se pueden recuperar de nuevo".

"Veremos si Marc es capaz de marcar las mismas diferencias también en Misano", recalcó 'Pecco' Bagnaia. EFE

JLL/jl