Kim López, cuarto en peso y sin podio por primera vez en sus terceros Juegos

París, 31 ago (EFE).- El valenciano Kim López, doble medallista de oro paralímpico en lanzamiento de peso en Río 2016 y Tokio 2020, clase F12 de discapacitados visuales, no pudo revalidar su corona de campeón en el Estadio de Francia, dónde quedó cuarto y sin podio, en un concurso en el que el otro español, el también valenciano Héctor Cabrera, finalizó octavo.

Kim López, de 35 años, llegó a París tras clasificarse este mismo año en el Mundial de Kobe, en el que ganó pero sin acercarse a sus mejores registros. Lanzó 15,22 metros, lejos de los 17,04 logrados hace tres años en los Juegos de Tokio y que sigue siendo su mejor marca personal.

Su objetivo en París era igualar la marca de otro valenciano, David Casinos, que ganó tres oros en Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008 en lanzamiento de peso, además de sumar otro oro en Londres 2012, pero esta vez en disco.

En un Estadio de Francia con cerca de 70.000 espectadores en sus gradas, Kim no pudo volver a subir al podio por tercera vez. Comenzó el concurso con un lanzamiento de 15,22 metros al que le siguió un nulo y un tercero, el mejor, de 15,60. El cuarto se quedó en 15,51, el quinto fue de nuevo nulo y en el sexto, arriesgando, se quedó 15,15.

"La sensación es agridulce. Venía entrenando que veía la luz, estaba cerca de estar en una marca bastante buena, las sensaciones eran de poder tirar 17 metros pero no ha sido el día, no me he encontrado. No han sido los nervios ni nada de eso. No me he encontrado", dijo Kim, al término de la prueba.

La victoria fue para el uzbeco Elbek Sultonov, que se llevó el triunfo con 16,45 metros, marca personal. Segundo fue el ucraniano Volodymyr Ponomarenko con 16,12 y el bronce se lo adjudicó su compatriota Roman Danyliuk con 16,11.

"Al único que no esperaba tan fuerte era el uzbeco. No quiero ir de sobrado pero si hago una preparación buena, y no solo dos meses de técnica, es una marca muy asequible. Esta gente lleva preparándose del anterior ciclo y yo llevo dos meses. Lo que visteis en el Mundial era sin tocar una bola. Ahora el codo no me duele tanto pero tengo hecha polvo la espalda. No ha querido salir hoy pero estaba para ganar", confesó.

El ciclo desde los Juegos de Tokio hasta los de París no ha sido un camino de rosas para Kim López. Durante los últimos dos años ha sufrido tres intervenciones en el codo derecho que le impidieron entrenar y competir con normalidad y, de hecho, hasta hace mes y medio no empezó, durante los entrenamientos, a lanzar bola de peso.

Kim López atesora en su palmarés seis medallas en Mundiales: un oro en disco (Lyon 2013), dos platas en peso (Doha 2015 y Dubái 2019) y tres bronces más entre ambas pruebas, logrados en las ediciones de 2015 y 2017.

El otro español en concurso, el también valenciano Héctor Cabrera, concluyó octavo con un mejor lanzamiento de 12,92 metros. EFE

