La Generalitat valenciana estudia vías de bajada de impuestos que serán en el momento "adecuado" y "no todas de golpe"

La consejera valenciana de Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico del PP, Ruth Merino, ha asegurado este jueves que la Generalitat seguirá apostando por adoptar medidas de reducción de impuestos que "alivien" a las rentas medias y bajas en la Comunitat Valenciana, por lo que está estudiando posibles vías para hacerlo aunque lo llevará a cabo "en el momento adecuado", "no a corto plazo" y "no todas de golpe". Así se ha pronunciado este jueves la portavoz en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por los medios de comunicación sobre si puede avanzar posibles nuevas medidas de reducción fiscal para los valencianos. Merino, que ha lamentado que la Comunitat Valenciana sea la autonomía con la cuota autonómica más alta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del que ha criticado su "carácter confiscatorio", ha subrayado que el ejecutivo autonómico está mirando todas las posibles vías pero siempre de una "manera responsable". Además, la portavoz del Consell ha añadido no se van a tomar a corto plazo ni todas de golpe, sino en el "momento adecuado" y con la responsabilidad en función de los recursos y de la evolución de la economía. En esta línea, ha asegurado que el Consell está convencido de que, con el tiempo y de manera sensata, esta reducción de impuestos va a conseguir una "mejor y mayor cohesión social" en la Comunitat Valenciana. Según Merino, a esto hay que sumarle otras medidas que está llevando a cabo el equipo de gobierno autonómico, como son la simplificación administrativa y la apertura de puertas a las inversiones que "generan riqueza y empleo". La consellera de Haciendo ha señalado no puede avanzar ningún dato sobre las posibles reducciones fiscales futuras porque se están iniciando conversaciones con las consellerias involucradas y se están valorando todos los posibles aspectos. "Las rebajas fiscales están siempre en estudio. No son movimientos puntuales, sino que están en la hoja de ruta y se van acometiendo en función de las necesidades y en función de la situación", ha remarcado. En este sentido, Merino ha hecho hincapié en que el Consell está buscando hacer la Comunitat una autonomía "más atractiva" para todo "el que quiera venir aquí a trabajar y a estudiar".

Compartir nota: Guardar Nuevo