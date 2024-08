Junta andaluza, sobre ley trans: "Si no se tiene en cuenta opinión de profesionales de justicia, lo normal son errores"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha asegurado sobre la conocida como ley trans que "cuando toma uno decisiones para construir un edificio y mucho más para aprobar una ley sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la justicia, lo normal es que se acabe llegando a errores". En este sentido se ha pronunciado Nieto este martes en Málaga cuando los periodistas le han preguntado por el caso en el que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla ha dictado auto de inhibición a los Juzgados de Instrucción en el marco de una causa por presuntos delitos de lesiones, amenazas y maltrato al alegar el inculpado que ha cambiado de sexo y que ahora le corresponde "el de mujer". El consejero andaluz de Justicia, que ha recordado que la ley trans ampara la posibilidad de que una persona elija su sexo, ha dicho que esto le parece "absolutamente correcto", pero ha apostillado que "hay unos requisitos de base, hay unos requisitos legales que tienen que contactarse con los profesionales". Además, en cuanto a la elaboración de la ley, Nieto ha añadido que "hubiese hecho falta un informe del Consejo de Estado, que no se produjo; hubiese hecho falta un informe del Consejo General del Poder Judicial, que no se produjo. Todo eso hubiera ayudado a que ese tipo de matices, ese tipo de situaciones, se hubiesen evitado, se hubiesen controlado y que nadie se pudiera aprovechar de algo legítimo para quien realmente tiene esa situación, pero ilegítimo para alguien que intenta aprovecharse de esa norma". En este punto, el consejero de Justicia ha hecho referencia a un caso en el País Vasco en el que un ertzaintza, "una persona que debería estar comprometida con el cumplimiento de las normas, trataba de vulnerarlo también a través de esas grietas que se han dejado dentro de una ley, de una ley importante, que lo que hace, de alguna forma, es poner en riesgo la seguridad de las mujeres y poner en riesgo también todo el sistema de protección de las mujeres". "CANSADOS DE MALAS LEYES" "Yo no quiero generalizar. Creo que la ley es necesaria, creo que ese derecho hay que ampararlo, pero creo que había que haberlo hecho bien y estamos un poco cansados ya de malas leyes, de una normativa precaria del Gobierno de España que sistemáticamente nos está dando este resultado. Recuerden lo que ocurría con la ley del solo sí es sí", ha añadido. Para el consejero, también se está llevando este asunto a la generalización, y al respecto ha lamentado que "seguramente quienes estén en contra de la norma van a utilizar este caso concreto para anular un derecho que, insisto, a mí me parece legítimo". Nieto también ha destacado que "el juez no puede interpretar la norma, tiene que aplicar la norma. Y muchas veces culpamos a los jueces de decisiones absurdas cuando el juez está atado de pies y manos por una norma que está mal hecha, que está mal confeccionada y que nos lleva a esta situación". "Cuando en la tramitación de la ley se pedía por el PP que hubiese una base médica, un informe que amparara esa decisión, se tachó de retrogrado a mi partido. Lo único que se planteaba aquí era dar seguridad jurídica a una decisión legítima de una persona que no puede ser utilizada por alguien que lo que trata es de evitar, después de haber, en este caso, por ejemplo, presuntamente maltratado a otra persona, pues encuentra ahí una vía para escabullirse de esa responsabilidad penal, y esto lo que está haciendo es que la persona maltratada se sienta doblemente maltratada", ha criticado. TELETRABAJO DE FUNCIONARIOS Por otra parte, y cuestionado por el teletrabajo en la administración pública, Nieto ha recordado que los funcionarios de la Junta ya teletrabajan. "Hemos alcanzado un acuerdo en el desarrollo de la Ley de Función Pública en el que ya hay un reglamento aprobado y acordado con los sindicatos mayoritarios para el teletrabajo", ha señalado. En este punto ha dicho que el acuerdo en Andalucía difiere con el de otros territorios, especialmente en el compromiso de productividad de los funcionarios, que recoge que cuando a alguien se le otorga una carga de teletrabajo pactada, esta se tiene que realizar, y una vez que se comprueba que de forma constante se va realizando, este derecho a seguir teletrabajando se consolida, o en caso contrario, se pierde. "Nosotros queremos un trabajo en el que nos ayudemos todos; la administración al funcionario y el funcionario al conjunto de la sociedad andaluza a través de su servicio, de su trabajo... que eso se pueda encajar bien en la jornada laboral y que eso no merme la productividad de los funcionarios", ha subrayado. Nieto ha asegurado que otras comunidades quieren que desde Andalucía se les remita el texto del reglamento "porque creen que ha mejorado sustancialmente el que tenían"; por lo que también ha añadido que cree que Andalucía "va a ser un referente en esta materia", a la vez que ha valorado la responsabilidad de los sindicatos en la negociación, que ha calificado como "un ejemplo". Preguntado por cuándo entrará en funcionamiento, ha dicho que hay un periodo de seis meses en que se va a realizar ese trabajo negociado en colaboración entre la Administración y los sindicatos, "y a partir de ese momento se aprobará el decreto que permita la entrada en vigor del reglamento, y probablemente estamos hablando dentro de un año aproximadamente".

