Feijóo avisa que el cupo catalán es una "mutación constitucional" y un "desafío nacional": "Esto hemos de pararlo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que los pactos del PSOE con los independentistas, como el denominado cupo catalán, están provocando una "mutación constitucional" que lleva a la "derogación" de la Constitución. Tras asegurar que esto hay que "pararlo" porque se está "abriendo un camino peligrosísimo" que conduce a "la ruptura de 46 años de convivencia" en España, ha admitido que confía en que las "discrepancias" dentro del PSOE y del Gobierno impidan aprobar esta "tropelía". "Estamos ante un desafío nacional y yo convoco a los españoles a superar ese desafío nacional. Esto trasciende a lo que puede hacer un político o un partido. Esto es una cuestión nacional, España nunca ha vivido una situación como ésta", ha declarado Feijóo en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha animado a los demócratas a "unirse" para proclamar que "esto no es posible". A su juicio, el pacto entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat es "una derogación constitucional". "Y el Partido Socialista, que hace tiempo hablaba de la necesidad de evolucionar hacia un Estado federal, acaba de enmendarse a sí mismo y ahora ya habla de un Estado confederal", ha denunciado. ESPERA QUE LAS DISCREPANCIAS DENTRO DEL PSOE IMPIDAN APROBAR EL CUPO Tras recalcar que el cupo catalán "es inconstitucional porque rompe el principio de solidaridad territorial", ha explicado que el "cupo vasco y navarro están introducidos en la Constitución" mientras que "en el resto de CCAA hay un sistema ordinario de financiación". Tras asegurar que su partido va a trabajar para que esa financiación singular de Cataluña "no se produzca", ha admitido que confía en que "dentro del PSOE e incluso dentro del Gobierno haya discrepancias que impidan a Sánchez aprobar esta tropelía". "Estoy esperanzado en que miembros del Partido Socialista pongan pie en pared ante este último desafío a la igualdad de todos los ciudadanos", ha abundado. En este punto, ha señalado que el PP y sus presidentes autonómicos tratarán de "impedir la desigualdad ante la sanidad, la educación y los servicios públicos en España". En ese contexto ha enmarcado la reunión que el 6 de septiembre mantendrá con sus 'barones' territoriales, después de que Sánchez se haya "negado a convocar la Conferencia Presidentes" y esté provocando "una mutación constitucional" a través de sus pactos con los independentistas. UNA REUNIÓN CON SUS 'BARONES' PARA HABLAR DE LO QUE ES "DE TODOS" Feijóo ha señalado que en ese encuentro van a hablar de "lo que es de todos, del dinero de los españoles, no del dinero de sus territorios" porque, a su entender, "la financiación autonómica no es la financiación de un territorio" sino "la financiación de los ciudadanos que viven en ese territorio y del conjunto de la nación". "No vamos a hacer ningún frente contra nadie. Lo que queremos es que lo que es de todos se reparta entre todos. Había una frase muy buena del señor Bono, que decía que 'los que quieren comer solos es que quieren comer más'. Pues es una pena que el Partido Socialista no se la aplique", ha apostillado. Según Feijóo, el cupo "es la forma de comprar la investidura del presidente a la Generalitat" y "es contrario a la Constitución". "Y esto hemos de pararlo porque si no estamos abriendo un camino peligrosísimo que no lleva a ninguna parte, salvo a la ruptura de 46 años de convivencia en nuestro país", ha alertado. Al ser preguntado si el PP está dispuesto a salir a la calle contra el cupo catalán, Feijóo ha asegurado que su partido va "a seguir defendiendo con más énfasis la solidaridad y la igualdad de todos los españoles", dado que "está en su mayor momento de peligro", si bien ha dicho que "las fórmulas las decidirán dentro del partido", sin descartar volver a salir a la calle. "¿QUIÉN SE FÍA YA DEL GOBIERNO?" Después de las palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero negando que el pacto PSC-ERC sea un concierto económico, Feijóo ha dicho que en el PP conocen las capacidades de la ministra "para decir una cosa y su contraria". "Pero ¿quién se fía ya de lo que diga el Gobierno? Lo importante es lo que pacta por escrito y si usted revisa lo que ha pactado el PSOE y los independentistas catalanes, es evidente que ahí hay una soberanía fiscal", ha declarado, para añadir que unas CCAA van a "tener el 50% de lo que se recaude en su comunidad" y la "Generalitat de Cataluña va a tener el 100%". Ante los pasos que está dando el Gobierno, Feijóo ha aludido al papel del Tribunal Constitucional. "Yo le pido a los miembros del TC, primero, que solamente obedezcan la Constitución y, segundo, que lo acrediten absteniéndose de participar en asuntos en los cuales no deberían de pronunciarse por sus anteriores responsabilidades políticas", ha demandado. En este punto, ha avanzado que si llega a Moncloa "no habrá ningún miembro del Constitucional que haya ostentado cargos políticos, al menos, en los últimos cinco años". "Esto lo conseguimos para el Consejo General del Poder Judicial y para la Fiscalía General del Estado. Y por eso lo pacté", ha apostillado. Al ser preguntado qué otros pasos planea el PP ante ese "desafío nacional" que denuncia y si podría buscar apoyos parlamentarios para una moción de censura, Feijóo ha señalado que Pedro Sánchez es el "presidente que más merece una moción de censura". SOBRE LA MOCIÓN: "NO VOY A COMPRAR MONCLOA EN UNA SUBASTA" "Pero también le digo, yo no voy a comprar la Presidencia del Gobierno porque no voy a vender a los españoles. Si se saca a subasta como se sacó la investidura, la va a ganar siempre el PSOE", ha manifestado, en alusión a los pactos sellados hace un año entre Sánchez y los independentistas. Feijóo se ha mostrado convencido de que si hay generales el PP "las va a ganar con una diferencia lo suficientemente clara como para que se produzca un cambio político en España". Hasta entonces, ha indicado que el PP tiene que centrarse en "parar" este "desafío nacional". "Yo voy a cumplir con mi deber. Mi deber es de poder seguir mirándole a la cara a los españoles durante el tiempo que me dedique a la política y después también", ha manifestado, para subrayar que va a "decir a los españoles lo que está pasando en nuestro país". Dicho esto, Feijóo ha afirmado que el Partido Socialista "ha caído en tal decadencia que, salvo contadísimas excepciones, nadie se atreve a rechistar" porque "será expulsado del Partido Socialista de forma directa o indirecta". Cuando casi se cumple un año de la investidura de Sánchez, Feijóo ha anunciado que el Grupo Popular va a exigir la celebración de un Debate sobre el estado de la Nación para poder debatir y votar en el Congreso "en vivo y en directo" sobre "las tropelías de la investidura del señor Sánchez" y "también de la investidura ahora del presidente de la Generalitat", si bien ha pronosticado que el Gobierno "rehuirá" ese debate general. Feijóo ha enmarcado en el "desafío nacional" que a su juicio vive España la "utilización" de las instituciones que hace el Gobierno, citando lo que ocurre con la Fiscalía, la Abogacía o el Tribunal Constitucional. También ha puesto el foco en presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Sánchez, y ha denunciado que los independentistas hagan "la vista gorda" ante esos hechos porque el Ejecutivo "les da todo lo que piden". "Tenemos que restituir la confianza e independencia de las instituciones. Tenemos que restituir la igualdad de los ciudadanos ante la ley y restituir la solidaridad en los recursos públicos", ha aseverado.

