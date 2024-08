Íñigo Pérez: "Estoy contento con la puntuación"

Getafe (Madrid), 24 ago (EFE).- Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, se dio por satisfecho con el empate en el Coliseum ante el Getafe (0-0), admitiendo que está "contento" con los 4 puntos logrados por su equipo en las dos salidas con las que ha iniciado lejos de Vallecas la temporada, y construyendo un equipo "sin roles", en el que desea que todos se sientan titulares.

"No me gusta firmar nada antes de tiempo. Estoy contento con la puntuación, satisfecho por como lo hemos conseguido ante dos equipos muy buenos y ganadores en su casa (Real Sociedad y Getafe). Debemos seguir porque sólo es la jornada dos y nos toca intentar ser perfectos cada jornada", dijo en rueda de prensa.

Pese a que el Rayo Vallecano no chutó a portería rival, el balance del partido de su entrenador fue positivo.

"Un punto fuera de casa lo valoro como positivo. Las estadísticas que vemos en el móvil dicen que son cero tiros a puerta pero hay algún disparo en ocasión clarísima que va cerca del palo", dijo en rueda de prensa.

"Me habría gustado generar más ocasiones y hacer goles pero el contexto del partido fue el que esperábamos, hemos jugado bien adaptándonos a todo tipo de situaciones. No hemos acertado ni hemos generado ataques con continuidad pero es un partido bien jugado", añadió.

Íñigo Pérez introdujo tres cambios en los diez jugadores de campo de inicio y lanzó un mensaje a su plantilla satisfecho por el rendimiento.

"No hago rotaciones, no somos un equipo que vayamos a jugar diez meses miércoles y domingo. No planifico titularidades con nada que no sea inmediato. Los cambios han sido por apostar los jugadores ideales para jugar el partido. Tengo un equipo competitivo y estoy contento porque no disminuye el nivel con los cambios, seguimos siendo competitivos".

"Intento construir un Rayo sin roles en el que todos se sientan capacitados de participar porque tienen el nivel, sin que nadie se sienta titular o suplente", sentenció. EFE

rmm/fp