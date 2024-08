Vox quiere que diputados no adscritos del Parlamento balear mantengan durante la legislatura las asignaciones económicas

Vox ha registrado una enmienda a la propuesta de reforma del reglamento del Parlament en la que propone que los diputados que tengan la condición de no adscritos mantengan durante toda la legislatura las asignaciones económicas y de personal que hayan sido efectuadas al inicio del periodo. En un escrito dirigido a la Cámara autonómica y firmado por Patricia de las Heras y Manuela Cañadas, presidenta de la formación y portavoz parlamentaria, respectivamente, los de Abascal proponen sumar un nuevo punto al artículo 27 del reglamento, que regula la figura y las circunstancias de los diputados no adscritos. El reglamento de la Cámara determina en el artículo 29 la puesta a disposición de los grupos parlamentarios de locales y medios materiales suficientes y una subvención fija y otra variable en función del número de diputados. Los diputados de Vox consideran que su petición debe aplicarse únicamente si los diputados no quedan integrados en el grupo parlamentario constituido por los diputados electos pertenecientes a la formación electoral con que concurrieron a las elecciones o si ha habido abandono o expulsión del grupo. En este caso, el grupo parlamentario tendrá que acreditar ante la Mesa del Parlament que la decisión de expulsión fue acordada por, al menos, mayoría absoluta de los miembros del grupo. El PP, por su parte, ha registrado sendas enmiendas para proponer que la reforma, una vez aprobada, entre en vigor en la siguiente legislatura y para pedir una nueva circunstancia para la consideración de diputados no adscritos. En concreto proponen que los diputados adquieran la consideración de no adscritos si, siendo mayoría de un grupo parlamentario, abandonan la formación política que presentó la candidatura por la cual concurrieron a las elecciones o sean expulsados de esta. El PP añade que, en este caso, serán los diputados que permanezcan en la citada formación política quienes integren legítimamente este grupo parlamentario con carácter general.

