Juzgado ratifica la prisión provisional para el hombre que empotró su coche contra un bar en el que estaba su expareja

El Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña ha ratificado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que empotró su coche contra un bar cuando su expareja estaba en la terraza, en el barrio de Os Mallos (A Coruña). Ha sido en una jornada con declaración de los dos principales perjudicados también y en la que la propietaria del bar, que compareció a las puertas de los juzgados con sus abogados, ha pedido "justicia" y también que no se le dejase "salir" de la cárcel. El Juzgado de Instrucción número 2 ha respaldado la decisión adoptada por el número 3 que estaba de guardia cuando se produjeron los hechos. Tomó la medida al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga. También tuvo en consideración el arco punitivo de los delitos por los que está investigado que son dos delitos contra la seguridad vial, otro de tentativa de homicidio, en relación con la dueña del establecimiento, y varios delitos leves de lesiones. En el suceso, ocurrido el pasado 10 de agosto, varias personas resultaron heridas después de que el hombre, vecino de la zona de Betanzos y ex pareja de una de las mujeres que estaba en lugar, empotrase su coche contra un bar en A Coruña y se diese a la fuga. El mismo produjo sobre las 23.37 horas del sábado en la calle Europa y en relación a un altercado derivado de un discusión anterior. El conductor aceleró varias veces antes de empotrar su coche contra el establecimiento y llevarse por delante la terraza del local, en la que se encontraban varias personas. Acto seguido, el hombre dio marcha atrás y, al emprender su huida, chocó contra un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones. Con todo, no se detuvo y se dio a la fuga para ser, posteriormente, detenido.

