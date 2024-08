Vox critica al PP por ofrecer un acuerdo al Gobierno en materia de migración: "Viven de la industria del bipartidismo"

Vox ha criticado este miércoles al Partido Popular por ofrecer al Gobierno de Pedro Sánchez un acuerdo en política migratoria y ha acusado a los 'populares' de "tener cara" y de "vivir de la industria del bipartidsimo". En su cuenta de la red social X, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado que su partido "sistemáticamente la mano al PP para enfrentar al enemigo, que es el PSOE con Sánchez a la cabeza" y ha lamentado encontrarse a "un PP temeroso de que la izquierda le insulte cuando no juega al despiste". "Viven de la industria del bipartidismo y no para servir a los españoles", ha escrito. Tanto Millán como la dirección de Vox reprochan especialmente al PP que en su día apoyara en el Congreso la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularidad a medio millón de migrantes con residencia legal en España. También desde la cuenta oficial de Vox acusan al PP de "imponer desde Bruselas sus políticas migratorias" y de repartirse "miles de inmigrantes ilegales". "No se puede tener más cara", aseguran.

Compartir nota: Guardar Nuevo