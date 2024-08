Augusto Lima: "Buscaba un equipo que me ayudara a crecer de nuevo"

A Coruña, 21 ago (EFE).- El pívot hispano-brasileño Augusto Lima afirmó este miércoles, durante su presentación como nuevo jugador del Leyma Coruña, que aceptó la oferta del equipo naranja porque considera que le puede ayudar a tener un rol importante tras superar la grave lesión de rodilla que sufrió en diciembre de 2022.

"Después de salir de Unicaja por la lesión que tuve hace un año y medio, buscaba un proyecto que me ayudara a crecer de nuevo y creo que no hay mejor sitio que éste. Llego a un club que está creciendo mucho. No hay muchos clubes que llegan a la ACB y renuevan a tantos jugadores", comentó.

En este sentido, Lima dejó claro que el reto para las nuevas incorporaciones será "adaptarse" al bloque que se mantiene del curso pasado: "Los veo como una gran familia, y eso es muy importante para ese factor de hacernos fuertes en nuestra casa".

A lo largo de su carrera, Lima acumula 342 encuentros disputados en la ACB con las camisetas de Unicaja, Granada, UCAM Murcia, Real Madrid y San Pablo Burgos. En Europa, jugó en el Zalgiris Kaunas, Beşiktaş Estambul y KK Cedevita.

"Tenemos ese objetivo marcado de mantenernos en la ACB", manifestó Lima, que la pasada temporada disputó 19 partidos con el Unicaja, en los que promedió 2 puntos, 2.1 rebotes y 0.8 asistencias. EFE

1010153

dmg/msl/JLL