Pedro Martínez: "No quiero vender humo, espero lo mejor y me preparo para lo peor"

Valencia, 19 ago (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, señaló este lunes que espera que el equipo haga una muy buena temporada pero evitó establecer un baremo de resultados concreto que la defina y dijo que él lo que quiere es que su equipo haga las cosas bien.

"No quiero convencer a nadie y habrá gente que diga 'qué poco ambicioso', pues vale, perfecto. No quiero vender humo, quiero que hagamos las cosas bien y que estemos preparados para cualquier situación. No mando un mensaje a nadie. Espero lo mejor pero me preparo para lo peor. Espero que hagamos una súper temporada pero las cosas pueden salir regular o mal y hay que tener respuesta para las cosas que no dependen de nosotros como son los resultados", explicó en una rueda de prensa.

"Ojalá estemos por encima de las expectativas, pero las mías son desde la humildad y el respeto contra todos los equipos con los que tenemos que jugar", añadió.

El técnico admitió que los resultados "son importantes" pero pidió "no poner el foco solo en ellos". "Sería fácil, hasta postureo, de decir que lo vamos a ganar todo, la Eurocopa, la Copa y la Liga pero no va conmigo. Me siento mas cómodo en un mensaje de humildad y respeto. Tengo mucho respeto y no doy nada por hecho. El año pasado un grandísimo equipo como el Baskonia no entró en la Copa y eso nos puede pasar a nosotros. Vamos a ser muy humildes", apuntó.

Ves los fichajes que se han hecho y dices ''jolín, qué bien fulanito' o 'qué bien tal equipo'. Luego está el desarrollo de la temporada. Si ahora me haces decir qué ocho equipos, no qué equipo va a ganar la Liga, van a jugar el 'playoff' me salen objetivamente más de ocho. La buena noticia es que nosotros estamos ahí pero no es seguro que vayamos a estar. El año pasado el Murcia jugó la final y el anterior el Unicaja la Copa, que parece que son solo el Barça y el Madrid", recordó.

El entrenador se mostró satisfecho con la disposición que ha encontrado en sus jugadores pero señaló que es algo habitual. "Cuando empiezas todo el mundo está con un punto de excitación, todos están con las orejas de punta y todos han estado muy bien, con ganas. Son días un poco cansados porque el volumen de trabajo es grande pero la motivación está muy bien, aunque no es algo excepcional. Todos los equipos lo tienen", apuntó.

"Es momento para conocernos en los pequeños detalles y ver qué cosas podemos hacer para que puedan dar su mejor versión. Ahora estamos entrenado fundamentos, las cosas básicas que nos gustaría hacer bien pero es lo que hacen todos los equipos. Estamos en pleno proceso de conocimiento", añadió Martínez, que dijo que los amistosos servirán para probar cosas y que permitirán que emerjan "virtudes" y mostrarán "carencias".

El entrenador dijo que algunas ya las tienen "detectadas" pero no quiso detallarlas. "Mi obligación no es hablar de las carencias sino trabajar para taparlas. Tenemos un equipo que puede hacer las cosas bien pero ni lo haremos ni el primer día ni será fácil. Me gustaría que tuvieran mejor porcentajes de todos los tiros, que cogieran más rebotes o que saltaran más pero a muerte con ellos", aseguró.

De hecho, dijo que la plantilla es "muy buena" y que está contento porque cree que podrán competir. También habló de Sergio de Larrea y del resto de jóvenes. "De Larrea como los otros trece ha entrenado bien. Es muy joven, no ha jugado al más alto nivel sino en la LEB Plata. El paso es muy grande y tenemos que tener paciencia con él y lo que se gane. No le regalaremos nada ni a él, ni a nadie. Todos comienzan el mismo día y no miramos ni el pasaporte ni la edad", afirmó.

Martínez dijo que el hecho de que el equipo vaya a jugar finalmente la Eurocopa y no la Euroliga no le ha cambiado "nada" en sus planes. "Soy entrenador de acb que juega una competición europea, la que el club me dice. No echo nada de menos, estoy encantado con las competiciones que vamos a jugar", concluyó. EFE

