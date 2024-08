Attaoui, rodeado de los suyos, recibe el homenaje de Torrelavega en el fin de sus fiestas

Santander, 18 ago (EFE).- El atleta torrelaveguense Mohamed Attaoui ha recibido este domingo, rodeado de toda su gente, el homenaje de su ciudad durante la celebración de la Gala Floral, con la que se pone fin a las fiestas de la Virgen Grande.

Attaoui ha encabezado el desfile de las once de carrozas que han formado parte en esta Fiesta de Interés Turístico Nacional, que el atleta, diploma olímpico en los 800 metros en los Juegos de París 2024, no ha podido disfrutar en los últimos años.

En declaraciones a los periodistas, el atleta ha agradecido este homenaje de los torrelaveguenses, en el que ha estado rodeado de niños. "Yo también he salido de la escuela como ellos; era un niño como ellos y soñaba con llegar a esto y al final pues he llegado".

"Es algo muy importante. En los últimos tres años siempre me coincidía que no estaba aquí y no podía disfrutar de las fiestas. Este año sí que estoy aquí, lo puedo disfrutar con toda mi gente, con todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí", ha valorado Attaoui.

El deportista ha incidido en su agradecimiento a los vecinos de su ciudad, que ha reconocido que le felicitan y le dan la enhorabuena por su actuación en los Juegos Olímpicos. EFE

