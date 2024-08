Mazón dice que el concierto catalán "rompe España" e irá a cumbre de Feijóo para mantener la solidaridad entre españoles

El presidente de la Generalitat valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, ha vuelto a cargar contra el acuerdo entre PSC y ERC sobre una financiación singular para Cataluña y ha prometido que en septiembre irá a la reunión de 'barones' anunciada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para defender la solidaridad entre españoles y oponerse a ese modelo con el que a su juicio "se rompe España". En declaraciones en Elche (Alicante), en una visita a los actos organizados con motivo del Misteri, Mazón ha indicado que el concierto catalán supone "avanzar en las desigualdades", al igual que "seguir manteniendo un sistema de financiación que perjudica especialmente a la Comunitat Valenciana" o que el PSOE --"el valenciano y, pásmese, incluso el de toda España"-- "niegue un fondo de nivelación" para equiparar los fondos que las comunidades reciben del Estado. En esta línea, ha cargado contra la posición del PSOE de que "quien más tiene, menos aporte", en alusión a la financiación singular para Cataluña que ve como "la ruptura de la solidaridad en España". "Lo lleva haciendo Pedro Sánchez hace mucho tiempo y, por tanto, me parece coherente la posición del Partido Socialista, en cualquiera de sus versiones o en cualquiera de las autonomías salvo alguna tímida declaración", ha sostenido, y ha señalado que los socialistas "a la hora de la verdad abrazan lo que abrazan" cuando votan en el Congreso. Una postura que ha contrapuesto con la "solidaridad" por la que abogan "las comunidades del Partido Popular". Mazón ha garantizado así que acudirá a la reunión de trabajo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, organizará en septiembre junto a sus 'barones' con "una propuesta" y "con ganas de mantener la igualdad y la solidaridad entre los españoles", algo que ha ironizado que "a día de hoy para un socialista debe ser casi disruptivo". En cualquier caso, ha dejado claro que el Consell volverá a hacer "el esfuerzo que haya que hacer" en los presupuestos de 2025 --los segundos de su mandato y los primeros sin Vox en el gobierno valenciano-- para velar por los servicios públicos que "merecen los ciudadanos". "Queremos avanzar y queremos profundizar en lo que necesita la Comunitat Valenciana. Desgraciadamente, vamos a volver a tener que hacer más esfuerzo que nadie. Y lo vamos a hacer, que a nadie le quepa duda, pero vamos a tener que hacer más esfuerzo que nadie en financiar nuestra sanidad pública", ha abundado. "HABLAREMOS CON TODOS" PARA APROBAR PRESUPUESTOS De cara a los presupuestos de la Generalitat para 2025, Mazón ha garantizado que el Consell tiene "un proyecto" que presentará en Les Corts, como es su "obligación", mientras ha criticado que es algo que "no ha hecho Pedro Sánchez" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Preguntado por contará con el apoyo necesario para aprobar las cuentas en Les Corts, donde el PP está en minoría, ha asegurado que su grupo hablará "con todos": "No he dejado de tener 40 diputados. En cualquier caso, antes con Vox dentro del gobierno y ahora con Vox dentro de las Cortes Valencianas, hablaremos con todos, y haremos nuestra propuesta a todos". Y ha insistido: "Nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad, que no quepa la menor duda, y vamos a seguir aliviando el bolsillo de las rentas que más sufren, vamos a seguir simplificando la administración, vamos a seguir apostando por nuestra sanidad pública de calidad, nuestra educación pública de calidad y nuestros servicios sociales".

Compartir nota: Guardar Nuevo