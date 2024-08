El BNG acusa a Madrid de "quedarse con entre 4.000 y 5.000 millones de los impuestos" que pagan los gallegos

El secretario xeral de la Unión do Pobo Galego (UPG) y diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha aseverado que "es Madrid, la Administración del Estado la que cada año se queda con entre 4.000 y 5.000 millones de los impuestos" que pagan los gallegos pese al "empeño" del PP en "decir que es Cataluña quien roba". Así lo ha expresado durante su intervención este lunes en el acto en memoria del militante de la UPG Moncho Reboiras, muerto hace 49 años a dispaors de la Policía durante una protesta en la ciudad de Ferrol. Allí, Rego ha incidido en que el 12 de agosto es "una fecha fundamental" para el partido que encabeza y el nacionalismo gallego porque supone recordar la figura de Reboiras, cuyo trabajo "continúa siendo no sólo válido, sino absolutamente imprescindible". "Un trabajo de defensa de Galicia, de los intereses de la mayoría social de nuestro país, especialmente de las clases populares, de las clases trabajadoras, y el esfuerzo que realizó para organizar el pueblo gallego", ha aseverado el diputado en el Congreso, que ha subrayado la contribución de Reboiras "en construir organizaciones políticas, sindicales y sociales propias, como la mejor manera de que Galicia tenga también capacidad para ser defendida y tener voz propia, para sacar adelante sus propios intereses". ACTUALIDAD Según el secretario xeral de la UPG, "la figura de Moncho Reboiras continúa siendo absolutamente necesaria, en un momento en el que Galicia ve cómo sus recursos continúan siendo expoliados, como en el ámbito fiscal o el robo en el ámbito energético". "El nacionalismo gallego tenemos toda razón para reclamar un modelo de concierto económico que permita que quedemos con la mayor parte de los impuestos que pagamos", ha aseverado antes de reclamar un modelo en el que Galicia acuerde con el Estado "qué cantidad debe ir para los servicios comunes". Y es que, para Rego, el actual modelo de financiación constituye "un verdadero expolio", como, a su juicio, revelan los datos del año 2021, cerrado con una diferencia de 5.082 millones de euros entre lo que "el Estado reclama a Galicia y lo que después devuelve". Tras censurar los 15 años de gobiernos del PP en la Xunta durante los que "no hubo ninguna nueva transferencia" de competencias, Rego ha concluido su intervención con una apelación a "seguir trabajando" para "fortalecer políticamente a Galicia" hasta lograr que "tenga plena capacidad de decidir por sí propia, en función de sus propios intereses". "Aquí y en todas partes; eso se llama soberanía", ha apostillado.

