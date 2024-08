Sin medallas en el tapiz

Santiago Aparicio

París, 9 ago (EFE).- La precipitada eliminación de Cecilia Castro, en octavos de final de la categoría de -67 kilos y sin posterior oportunidad de repesca, dejó al taekwondo español sin medalla olímpica por primera vez desde la sequía en Atenas 2004 y Pekín 2008.

La madrileña de 27 años se había convertido en la última bala para este deporte que desde hace décadas ha alimentado el medallero de España en varias ediciones. No fue así en París 2024 a donde llegó plagado de expectativas y con la posibilidad, sobre el papel, de conseguir más de un metal, similar a Londres 2012 donde la explosión del taekwondo olímpico fue plasmado con tres preseas.

Cecilia Castro se topó de entrada con una adversaria peor ubicada en el ránking. La que fuera campeona de Europa y bronce mundial se midió a la egipcia Aya Shehata. Pero la española acusó el debut y fue derrotada.

Quedó en manos de una eventual repesca Cecilia Castro que ya tenía ante sí un cuadro complicado. Pero el revés frente la egipcia lo cambió todo. Shehata fue superada después, en los cuartos de final por la número uno del mundo, la belga Sarah Chaari y las esperanzas de repesca se diluyeron definitivamente. Fue el punto y final a la experiencia olímpica de Castro y del equipo español en París 2024.

Ni Adriana Cerezo, ni Adrián Vicente, ni Javier Pérez Polo, ni ahora Cecilia Castro fueron capaces de subir al podio. Adrián Vicente y, especialmente, Javier Pérez polo estuvieron a un paso del bronce. Pero fallaron en el duelo decisivo.

Adriana, plata en Tokio 2020, cuando sorprendió al mundo, se marchó de vacío de París. La principal baza española no superó los cuartos de final. Cayó en el segundo tramo y su verdugo no fue finalista por lo que enterró precipitadamente sus opciones. "Esto no entraba en mi cabeza. Hemos dado unos pasos atrás y confío que las cosas pasen por algo", dijo la madrileña.

El adiós de Adriana Cerezo fue un mal augurio para el resto de la competición. Avanzó más Adrián Vicente que a través de la repesca, después de perder en cuartos, se situó a un triunfo del bronce. Pero perdió en la categoría de -58 kilos batido por el tunecino Mohamed Khalil. "Estoy triste. Hay que aprender para el futuro, hay días que uno está mejor que en otros. Nada más", dijo Vicente.

En la frontera quedó también Javier Pérez Polo que fue el que más cerca del éxito estuvo y que no supo aprovechar su ocasión ante un rival menor. Llegó hasta semifinales de la categoría de -68 kilos después de vencer al palestino Omar Yaser Ismail y al francés Souleyman Alaphilippe. Perdió en semifinales contra el vigente campeón olímpico, el uzbeko Ulugtbek Rashitov y en el bronce, con todo a favor, fue superado por el brasileño Edival Pontes. El español se quedó sin podio.

"Ahora siento rabia y frustración, pero cuando me recomponga un poco y valore todo el día, me daré cuenta de que el objetivo era disfrutar esta experiencia y eso lo he cumplido", dijo Pérez Polo. Otra opción de podio que se esfumó.

Todo quedó en manos del debut olímpico de Cecilia Castro no tuvo el fruto esperado. No ganó ningún combate. Perdió en los octavos de final de la categoría de -67 kilos ante la egipcia Aya Shehata (2-1). Y después se quedó sin repesca porque su verdugo cayó en cuartos con la número uno del mundo, la belga Sarah Chaari. Las ilusiones del taekwondo desaparecieron.

Llegó este deporte a París como una de las garantías de premio, como una de las opciones más firmes a engrandecer las medallas. Pero no hubo un octavo metal.

Desde Sydney 2000 el taekwondo español, salvo excepciones, había rendido. En el evento australiano consiguió la plata con Gabriel Esparza en -58 kilos. Y tras el vacío de Atenas 2004 y Pekín 2008 llegó la explosión. Londres, Río y Tokio tuvieron algún éxito español.

En Londres se tocó techo. Tres medallas. El oro de Joel González en -58 y las platas de Nicolás García Hemme en -80 y Brigitte Yagüe, en -49. En Río 2016 fue Joel el que repitió con el bronce de -68 y Eva Calvo con la plata de -57. Y en Tokio 2020 Adriana Cerezo sorprendió al mundo con la plata en -49.

Tras tres ediciones de éxito, el Taekwondo se estrelló en París. Ninguno de los cuatro representantes, todos con opciones, fue capaz de mantener el nivel dejado por los antecesores. EFE

apa/asc