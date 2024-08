Braulio Vázquez, director deportivo: “El salario de Bryan es perfectamente asumible”

Pamplona, 9 ago (EFE).- El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha asegurado que el salario de Bryan Zaragoza, jugador cedido al club navarro por el Bayern Múnich, “es perfectamente asumible”.

“Han salido tantas tonterías… este club tiene una comisión de control económico. Os puedo garantizar que no es el futbolista que más va a cobrar de la plantilla de Osasuna”, ha manifestado con rostro serio el director deportivo, algo molesto por las informaciones aparecidas en cuanto al gasto del club por el jugador.

Durante la presentación de Bryan, Vázquez ha sacado pecho de la procedencia del jugador: “Que un club como el Bayern interprete y valore que un futbolista por el que pagaron muchísimo dinero hace un año continúe con nosotros…”.

“Tenemos que ser conscientes de lo que somos, pero tampoco infravalorarnos. Quizás algunos no den crédito que tengamos a un jugador como Bryan. Está bien ser humilde, pero creo que en la vida también hay que intentar ser ambiciosos”, ha continuado.

Una operación de tal calibre hace que la imagen del club crezca: “Todos hemos corroborado para que Osasuna sea un club muy respetado y valorado, no es lo que lo haya sido nunca, pero realmente el crecimiento exponencial, en los últimos años, ha sido muy grande”.

“Vamos a fichar un central, estamos en ello. Vamos a intentar traer un buen futbolista, si no, valoramos una cesión. Trataremos de no equivocarnos, aunque la merma deportiva está ahí, perdemos un internacional por España, no lo vamos a olvidar”, ha anotado sobre el objetivo de fichar a un zaguero tras el adiós de David García.

“Tenemos muchísima gente ahí”, se ha referido Braulio a la parcela ofensiva, descartando prácticamente una nueva incorporación. EFE

