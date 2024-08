El PP, tras la aprobación de ERC al preacuerdo para investir a Illa: "El PSC, como Sánchez, siempre traiciona"

La portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat, ha cargado contra el PSC después de que las bases de ERC hayan avalado el preacuerdo para investir a Salvador Illa, recalcando que los socialistas catalanes "están incapacitados para liderar una nueva etapa en Cataluña". "Representan la continuación del 'procés'", ha aseverado la dirigente 'popular'. Montserrat ha criticado que el PSOE hable de "concordia y convivencia" en Cataluña "mientras trasladan la división y el enfrentamiento al resto de España entre comunidades autónomas con sus cesiones". "Esto es Illa. Esto es Sánchez", ha escrito en un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press. Al hilo, la portavoz del PP en Bruselas ha señalado que Illa "se ha sometido al chantaje de la cúpula de ERC cediendo contra la igualdad y la solidaridad para lograr el poder". "Ha dejado el futuro de Cataluña y del conjunto de España, porque mercadean con él, en manos de 8.000 militantes de Esquerra", ha reprochado. Para Montserrat, el PSC "está dispuesto a entregar al independentismo lo que pida con tal de gobernar". A su juicio, con este preacuerdo entre PSC y ERC "no quieren mejorar la financiación, sino la independencia fiscal como paso previo a un referéndum, que también darán, y luego la independencia total". "El PSC, como Sánchez, siempre traiciona", ha indicado. Al respecto, la dirigente del PP ha apuntado que tras la aprobación del preacuerdo "las bases de ERC respaldan ver a Illa arrodillado ante sus inadmisibles exigencias y tener al PSC bajo sus órdenes". "Cataluña no merece este espectáculo de chantaje y privilegios mientras las preocupaciones reales de los catalanes no se solucionan. Sigue la decadencia", ha expresado. "COMPRAR" LA INVESTIDURA DE ILLA Previamente, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha denunciado desde la Unión (Murcia) que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vuelve a arrastrar la dignidad del conjunto de los españoles al permitir que ERC pueda decidir sobre la unidad de todas las Comunidades Autónomas con el único objetivo de conseguir el sillón de Salvador Illa en la Presidencia de la Generalitat de Cataluña". En este sentido, ha criticado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya llegado a "un acuerdo exprés" para "comprar" la investidura de Illa "que dinamita la solidaridad fiscal entre CCAA. Ante esta situación, se pregunta "dónde está la dignidad del PSOE de la Región Murcia, que agacha la cabeza, hinca la rodilla y permite que Sánchez mercadee con el independentismo a costa de los intereses de esta comunidad y del conjunto de los españoles". Por último, Bendodo ha acusado A Sánchez de gobernar "a la venezolana". "Está rodeado por la corrupción y el escándalo y es el presidente que le ha hecho un mayor daño a nuestro país en menor tiempo", ha dicho, para cuestionar después que "solo actúe para su propio interés y para derribar el régimen democrático". También el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha afirmado este viernes que "se divide hoy ERC y se divide el PSOE en toda España" tras la consulta a la militancia de Esquerra que ha avalado con un 53,5% el preacuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat. En un mensaje de X, ha dicho que "se dividió a la mitad la CUP, se dividió a la mitad Junts, se divide hoy ERC y se divide el PSOE en toda España...". "Pero ellos dale que te pego que están 'uniendo", ha añadido.

