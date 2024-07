Dani Molina: En el triatlón de París no se ha pensado mucho en los deportistas

Guadalajara, 30 jul (EFE).- El triatleta paralímpico Dani Molina, que atesora cinco títulos mundiales y seis europeos, ha considerado este martes en Guadalajara que la organización de las Olimpiadas y las Paralimpiadas de París "ha puesto el foco en el espectáculo, pero no ha pensado mucho en los deportistas”.

Molina que ha sido homenajeado y despedido en Guadalajara antes de ir a competir a París, ha expresado su temor de que la prueba que va a disputar el 1 de septiembre no se nade en el Sena, tras conocer que en la prueba masculina del triatlón de la Olimpiada de París se ha aplazado a este miércoles.

"En unas olimpiadas sólo se disputan deportes que se llaman olímpicos y el duatlón no es un deporte olímpico", ha apuntado Molina con respecto a esta posibilidad, y ha añadido: "Han tenido mucho tiempo para pensar un plan B y decidir la mejor opción para que los deportistas compitan en plenas condiciones, sobre todo de salud".

Asimismo, ha comentado: "El circuito de triatlón en París es espectacular, pasa por los rincones más bonitos y emblemáticos de la ciudad, pero el triatleta no se fija si va pasando por los Campos Elíseos o la Torre Eiffel, nos da igual, sólo queremos ir lo más rápido posible”.

También ha dicho que si finalmente hay que disputar un duatlón, se propone correr "lo más rápido que pueda", aunque ha reiterado: "Eso no sería un triatlón, como deseamos”.

En cuanto a la cita paralímpica, Molina ha señalado que sus principales rivales por el oro olímpico son el alemán Gelhaer, el holandés Van der Burgt y también el francés Denuziere, que además compite en casa, por ese orden.

Pero en el caso que finalmente se dispute un duatlón, ha dado como favorito al coreano Kim, porque "es más débil nadando, pero muy fuerte corriendo".

Dani Molina va a por todas, y su nombre está en todas las quinielas para hacerse con el oro. En este sentido, ha señalado: "Lo importante para mí es ganar la medalla de oro, todo lo que hemos hecho en estos 12 años ha sido pensando en correr el próximo día 1 de septiembre en París; podemos ganar la plata o el bronce, pero el objetivo es ganar el oro”.

El triatleta ha añadido: “El que quiera ganar me va a tener que sufrir mucho ya que va a tener que sufrir un poquito más que yo, y yo me voy a dejar la vida por ganar ese oro que llevo toda la vida buscando, que no conseguí en Atenas en 2004 y que, 20 años después, está a mi alcance”.

Y ha confiado en que el 1 de septiembre le salga la "carrera perfecta", en sufrir "lo menos posible" y en vivir "una jornada inolvidable", que marque su vida "para siempre”. EFE

