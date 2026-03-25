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Más detenidos en la segunda fase contra el narcotráfico en la provincia de Almería

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Almería, 25 mar (EFE).- La Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera desarrollan desde primera hora de este miércoles la segunda fase de una operación contra el tráfico de drogas en la comarca almeriense del Mármol, que se ha saldado con un número aún no concretado de detenidos.

Fuentes de la Comisaría Provincial de Almería han confirmado a EFE que este dispositivo conjunto da continuidad a las actuaciones iniciadas el pasado mes de febrero contra una organización criminal de presuntos narcotraficantes asentada en la zona.

Según ha adelantado el diario digital local La Comarca, los registros domiciliarios han comenzado en torno a las seis de la mañana en las localidades de Fines y Macael, acompañados de controles de vehículos en los principales accesos a estos municipios.

Este periódico apunta a que habría dos nuevos arrestados que mantienen vínculos familiares directos con Félix, 'el Miguelete', considerado el presunto líder del grupo criminal investigado y que fue detenido en la primera fase del operativo.

En aquella intervención inicial, desplegada a mediados de febrero con epicentro en Macael, las fuerzas de seguridad intervinieron más de 90 kilos de cocaína, diversas armas de fuego y unos 235.000 euros en efectivo.

De los once arrestados en esa primera redada, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena (Almería) decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para siete de ellos por presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Las diligencias de esta segunda fase se mantienen bajo estricto secreto de sumario. EFE

mma/bfv/jlp

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