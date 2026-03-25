El Comic Barcelona, del 15 al 17 de mayo, abrirá sus puertas a la cultura pop asiática

Barcelona, 25 mar (EFE).- La 44.ª edición del Comic Barcelona, que se celebrará del 15 al 17 de mayo en la Fira de Barcelona Montjuïc, abrirá sus puertas a la cultura pop asiática, en un año que contará con más de 100 autores invitados y un cartel diseñado por la dibujante Natacha Bustos.

Una de las principales novedades es que este salón del cómic se traslada al Pabellón 8 de la Fira de Barcelona, ya que, en palabras de la directora del certamen, Meritxell Puig, el evento "se tendrá que adaptar al periodo de obras de Montjuïc", que 'a priori' estará en marcha entre 2026 y 2029.

El cartel de esta edición está dibujado por la autora española Natacha Bustos, que ha representado una heroína saliendo de un cómic con las Torres Venecianas de fondo, lo que para Puig ilustra que "nos quedamos aquí".

Otra de las novedades es el enfoque hacia la cultura pop asiática, lo que se traducirá en la participación, por primera vez en España, de Hong Kong, que presentará su talento artístico; y en la presencia de Corea del Sur a través de la entidad KOCCA, que vendrá acompañada por varias editoriales del país y que ofrecerá una actividad sobre Webtoon Academy.

También contribuirá la acogida del Concurso de K‑Pop en España, organizado por el Centro Cultural Coreano, de donde saldrá uno de los equipos que competirá en la final estatal y, posteriormente, en la internacional.

Según ha explicado Puig, esta nueva perspectiva asiática se refleja con la visita del hongkonés Pen So, reconocido internacionalmente por el detallismo de sus ilustraciones; o de la artista surcoreana Wooh Nayoung, conocida por sus reinterpretaciones de personajes occidentales con estética coreana.

Asimismo, el salón contará con diversas personalidades japonesas como el autor Shintaro Kago, referente del surrealismo más transgresor, y Ken Niimura, con su estilo híbrido entre estéticas japonesas y occidentales.

También se suman destacados creadores de todo el mundo, como el estadounidense Deniz Camp, reconocido por obras como '20th Century Men' o, la más reciente, 'Absolute Martian Manhunter', dibujada por el artista español y premio Eisner igualmente invitado, Javier Rodríguez; de la misma forma que tomará parte el legendario historietista italiano, maestro del cómic erótico y famoso por títulos como 'El Clic', Milo Manara.

Esta edición presenta muestras dedicadas a Carlos Giménez, celebrando los cincuenta años de 'Paracuellos'; Paco Roca, Gran Premio de la edición anterior, que estrenará una exposición inédita dedicada a sus primeros años creativos, reunidos bajo el título 'La edad de piedra de Paco Roca'; y Ken Niimura, que ofrece su particular interpretación artística del Siglo de Oro.

Además, esta edición dedicará una exposición especial a 'El Señor de los Anillos', coincidiendo con el 25 aniversario del estreno de 'La Comunidad del Anillo', con una muestra que explora la presencia de la obra de Tolkien en el audiovisual y que incluirá figuras a escala de elementos icónicos de las míticas películas.

El Comic Barcelona también ofrecerá mesas redondas, ponencias y presentaciones editoriales y contará de nuevo con espacios inmersivos y familiares como el Comic Kids, donde los más pequeños podrán disfrutar de la exitosa serie de cómics 'Superpatata', que tomará vida a través de la música y la imagen en un concierto dibujado de la mano de Artur Laperla. EFE

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