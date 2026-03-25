Patxi López eleva el tono por ETA: "Ya vale de esa utilización de mierda de las víctimas"

Madrid, 25 mar (EFE).- El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha estallado después de que el líder del PP, Alberto Núñez feijóo, volviera a hablar del terrorismo de ETA a raíz de las últimas excarcelaciones de etarras, exigiendo en un tono muy airado: "¡Ya vale de esas utilización de mierda de las víctimas".

Ha sido durante su última intervención en el marco de la comparecencia del presidente del Congreso, Pedro Sánchez, para explicar la posición de España ante la guerra en Oriente Medio y después de que Feijóo le censurara por pactar "con los que mataban a sus compañeros" y acusarle de favorecer y excarcelar a etarras, entre ellos a la que fuera jefa de la la banda armada Soledad Iparraguire ‘Anboto’.

"Cada vez que habla demuestra que no es más que un ignorante supino", ha criticado Patxi López reprochando a Feijóo que no conozca en qué consisten los grados penitenciario, los cuales -ha señalado- están recogidos por la ley y es un juez el que puede avalarlos o denegarlos, no el Gobierno.

Según el portavoz socialista, cuando el PP está perdido "sacan a pasear el comodín de ETA", preguntando a este partido si "podrán de una puñetera vez alegrarse" del fin de la banda terrorista "si podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas y de la democracia frente al terrorismo".

El presidente del Gobierno, al cerrar ya su comparecencia, también ha lamentado que "da igual el debate que sea, al final es ETA", un recurso del PP que utiliza "para no aclarar", según Sánchez, que va a votar mañana en el decreto anticrisis para hacer frente a los efectos de la guerra.

Y lo mismo ha hecho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien había precedido en el uso de la palabra al diputado socialista, al cargar contra el PP porque "todavía hablen como si existiera ETA" y que echen en cara al Gobierno una "cierta colaboración" con una banda armada que no existe ya.

"Incluso se lo hacen a gente que ha portado féretros de amigos suyos asesinados por esa banda terrorista", ha insistido en su recriminación antes de señalar lo que estos diputados tienen que aguantar de un "lamebotas de Trump", ha dicho en referencia a Feijóo.

Ha recomendado al PP que, si aspira a gobernar, debe dejar "esas miserias morales" y de "traficar con ese odio". EFE