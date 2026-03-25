Los gobiernos central y vasco acuerdan los límites de déficit y deuda hasta 2028

Vitoria, 25 mar (EFE).- Los gobiernos central y vasco han acordado este miércoles la senda de estabilidad para 2026, 2027 y 2028, que establece un límite de deuda del 13 % para el Ejecutivo autonómico y unos objetivos de déficit anuales del -0,3 % para el Gobierno Vasco y del -0,1 % para las diputaciones forales.

Según han informado en una nota conjunta el Gobierno Vasco y las diputaciones forales, este es uno de los once acuerdos adoptados hoy en la reunión telemática de la Comisión Mixta de Concierto Económico, en la que también se ha aprobado el cupo líquido definitivo de 2024, que ha quedado fijado en 1.735,6 millones de euros, y el provisional de 2025, establecido en 1.464,7 millones.

Se ha pactado también la participación de Euskadi en diversas dotaciones extraordinarias en materia de salud por un importe total de más de 7 millones de euros entre 2025 y 2026, de acuerdo a la nota

Además, han comenzado los primeros contactos entre el Ejecutivo vasco y el Ministerio de Hacienda para abordar la renovación de la metodología de señalamiento del Cupo correspondiente al quinquenio 2027‑2031. La vigencia del cálculo actual termina este año y debe ser actualizado.

Los objetivos de deuda y déficit acordados en la cita de este miércoles "se ajustan a lo previsto" por las instituciones vascas para elaborar sus presupuestos de este año y, junto al Plan Económico-Financiero 2025-2026 de Euskadi -también aprobado hoy-, se "garantiza una mayor estabilidad y seguridad para la elaboración de las cuentas públicas en los próximos ejercicios", indican las fuentes.

El acuerdo recoge la flexibilización del umbral de endeudamiento de Euskadi acordado con carácter permanente en la Comisión Mixta del Concierto Económico celebrada en abril de 2025.

El Gobierno Vasco considera que esa flexibilización "consolida definitivamente un notable avance para el fortalecimiento de la autonomía financiera y la capacidad de inversión" de Euskadi.

La reunión de hoy ha estado presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y los consejeros vascos de Hacienda y Finanzas, Noël d´Anjou, y de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena.

La Comisión Mixta se reunirá de nuevo antes del 30 de septiembre para aprobar la metodología para la calcular la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en el País Vasco, se precisa en el comunicado. EFE