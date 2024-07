Álvaro Martín: "Comparado con Tokio me veo mejor, estoy en el mejor momento"

David Ramiro

París, 30 jul (EFE).- Álvaro Martín es uno de los estandartes principales de la gran generación de marchadores que tiene España en la actualidad, de la que no se siente referente. Tras un 2023 repleto de éxitos, con dos medallas de oro en los Mundiales de Budapest, el gran objetivo que le queda para redondear su palmarés es un título olímpico.

El deportista extremeño (Llerena, Badajoz; 1994), entrenado por José Antonio Carrillo, afronta en París sus cuartos Juegos Olímpicos. Parte con opciones de subirse al podio en los 20 kilómetros, una distancia que podría combinar con el nuevo formato del relevo mixto por equipos.

P: ¿Cómo llega a los Juegos de París?

R: Llego bastante satisfecho con la preparación, en un gran estado de forma. No he tenido ningún imprevisto.

P: Estos Juegos llegan tres años después de aquel cuarto puesto en Tokio. ¿Ha pensado mucho en ello?

R: Es inevitable hacer comparaciones pero si piensas, las cuatro participaciones que llevo son diferentes. Cada preparación es un mundo por el momento en que te coge y por las expectativas que se generan aunque comparado con Tokio me veo mejor.

P: ¿Por qué se ve mejor?

R: Es un cóctel de muchas cosas. No hay que desplazarse mucho, lo que supone que no hay jet lag, algo que puede ser un hándicap de otros rivales. Son mis cuartos Juegos y por tanto sé a lo que me voy a enfrentar y cuento con la confianza de la trayectoria. Y también sé y me siento seguro y confiado en la preparación. Los he preparado muy bien. Todo eso lo mezclas y el batido es perfecto. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera.

P: Estos son sus cuartos Juegos. ¿La veteranía es un punto a favor?

R: Claro porque la diferencia entre un Mundial y unos Juegos es ninguna a nivel deportivo. Lo que lo hace diferente es todo lo extradeportivo, que puede ser bueno y malo, un arma de doble filo. Cuando eres más joven o es tu primera vez puedes llegar a la ciudad que sea deslumbrado, vives en una Villa Olímpica en la que hay gente por todos lado y tu mismo te generas una expectativas que te pueden despistar. Tokio fueron los Juegos de la pandemia y ahora en París la gente nueva debe saberlo manejar. A mi nada me va a distraer de la competición.

P: ¿Con quién va a estar en París?

R: Viene mi familia, amigos, mi pareja y la familia de mi pareja.

P: El maratón mixto es una realidad. ¿Le veremos competir?

R: Quiero hacerlo pero todo depende de lo que pase en los 20 km.

P: ¿Cómo se entrena para un maratón de marcha?

R: Más que entrenar es saber hacer 43 minutos de descanso entre segmentos, esa es la parte que hemos intentado investigar. Volver a reiniciar. Aunque creo que hemos tenido poco tiempo, esta nueva distancia la supimos hace nueve meses y hemos hecho diferentes test. Hemos tenido a compañeros de la UCAM para ayudarnos pero somos muchos países ante una distancia nueva y el que mejor se adapte tendrá mucho ganado.

P: El año pasado fue su gran año. ¿Se siente el líder de una generación?

R: No, porque al final las expectativas que hay para París son muy altas. Tenemos opciones con Ana Peleteiro, Jordan Díaz, Mohamed Attaoui. Otras veces las otras opciones eran una o dos. Ahora la afrontamos con varias opciones pero no me siento líder o referente. Yo solo intento ayudar en mi disciplina.

P: ¿Por qué salen tan buenos marchadores de España?

R: Hay dos motivos importantes. Hay que hablar de Josep Marín, de Jordi Llopart o de Daniel Plaza, medallista de marcha en 20 km en Barcelona. Y en mujeres la primera medalla fue María Vasco. Hay que hablar de mucha gente desde el principio que abre camino. La segunda parte es que los entrenadores son muy buenos. Ellos se iban fuera y hablaban con entrenadores de Polonia o iban a México y cogían esa información y la han ido transmitiendo hasta ahora a los nuevos técnicos. Por eso tenemos muchos marchadores buenos y otros que seguirán saliendo.

P: Estos son los primeros Juegos sin Jesús Ángel García Bragado desde Seúl'88. ¿Qué ha aportado a la marcha?

R: Daría mucho tiempo para poder describir todo lo que ha hecho. Me sigo sorprendiendo. A mi me dicen que podría batir el récord de Chuso pero tendría que tener 47 años para hacerlo. Él creo que ha aportado la disciplina porque aparte de ser un gran marchador, incluso yendo a Tokio, que no podía disputar un diploma, tenia la motivación de un chaval. Es difícil mantener eso en ocho ediciones. Es un rara avis, un espécimen único y muy difícil que vuelva a pasar.

P: Últimamente, cada vez que sale la selección para un campeonato, surgen críticas a los criterios de las marcas mínimas de la federación. ¿Qué opina?, ¿cómo se puede solucionar?

R: Con total franqueza, lo que no puede ser es que en cada selección haya una polémica tan bronca. Hay un nivel tremendo y la bronca viene de los despachos, eso es lo que nos enfada. Al final nos sentimos bien cuando las cosas fluyen y van bien. Al final el atleta es humano y esa parte también hay que cuidarla. Tenemos esperanzas de cambiar la situación. No al seleccionador, sino la filosofía del seleccionador. Si ya es difícil entrar por ránking mundial no lo saques fuera tú. La situación no es agradable y no hay buen ambiente. Cuando competimos vamos a por todas pero fuera de las pistas la sensación no es buena. Espero que el malestar sirva para cambiar la filosofía o para que se sienten a negociar para ver qué se puede hacer.

P: Una vez que pasen los Juegos, ¿qué va a hacer?

R: Tengo mucho trabajo con la Comisión de Deportistas de Extremadura, estamos con el tema de la CELAD y el año que viene haré un doble Máster. Uno de acceso a la abogacía, el título habilitante, y otro de Derecho de la Empresa. Pero ahora solo pienso en París y después ya vacaciones, que llevo sin ir a casa desde Navidades. EFE

