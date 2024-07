PNV muestra "preocupación" por cómo se van a verificar los resultados en Venezuela y cree que "no habrá facilidades"

La europarlamentaria del PNV, Oihane Agirregoitia, ha afirmado este lunes que su "preocupación" respecto a las elecciones presidenciales celebradas este pasado domingo en Venezuela es la manera en la que se van a verificar los resultados, ya que, en su opinión, "no habrá facilidades" para ello. Agirregoitia se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al hecho de que el Consejo Nacional Electoral haya dado la victoria al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el 51% de los votos, frente al 44% logrado por el candidato opositor, Edmundo González. La representante del PNV ha recordado que, antes de la celebración de los comicios en el país latinoamericano, defendieron que fueran unas elecciones democráticas y libres y que se garantizara la presencia de observadores internacionales para verificar los resultados. Así, ha destacado que la jornada electoral transcurrió "con normalidad", a pesa de "alguna incidencia", y que, tras conocer los primeros resultados, que dan como vencedor a Maduro, "nuestra preocupación es, sobre todo, cómo se van a verificar los resultados". "En este sentido, no vemos que se vayan a dar facilidades y, por lo tanto, queremos saber cuáles van a ser los siguientes pasos tras esas irregularidades denunciadas por la oposición", ha señalado. De esta manera, ha asegurado que tienen "dudas" ante los resultados de los comicios. "Y no sólo nosotros -ha añadido-, ya que a nivel internacional, también se ha mencionado si de verdad esos resultados muestran la voluntad y el deseo de los venezolanos". Por todo ello, la europarlamentaria jeltzale ha indicado que "habrá que esperar algunas horas" a las próximas noticias para saber "qué pasos dar", aunque ha destacado que "lo más importante para nosotros es cómo verificar los resultados". En todo caso, y sean cuales sean los resultados de los comicios en Venezuela, Agirregoitia ha asegurado que el PNV "siempre defenderá la estabilidad y la paz", y que espera que la comunidad internacional siga "de cerca" lo que ocurre en el país y, "cuando se necesite", garantice "la seguridad y la paz" de sus ciudadanos.

