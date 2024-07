Almeida asegura que Sánchez usará "cualquier artimaña" para no dar mañana explicaciones por los negocios de su mujer

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usará "cualquier artimaña procesal" para no dar mañana explicaciones ante el juez por los negocios de su esposa, Begoña Gómez. Así lo ha expresado en declaraciones ante los periodistas desde una promoción de viviendas en construcción de madera en Barajas, después de que la Fiscalía haya recurrido por segunda vez la citación del presidente del Gobierno para que declare como testigo en la causa que sigue el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "El presidente del Gobierno no quiso contestar en sede parlamentaria y mañana no va a querer en sede judicial. Este es el silencio de saber que hay mucho que ocultar y poco que se pueda decir", ha afirmado Martínez-Almeida, al asegurar que el comportamiento de la mujer de Sánchez ha sido "impresentable". "Es muy difícil explicarle a un juez y a los españoles por qué el Palacio de La Moncloa es un centro de negocios y no la sede de la Presidencia del Gobierno", ha señalado, a la vez que ha subrayado que los españoles merecen que el presidente "responda a todas y cada una" de las preguntas del juez.

