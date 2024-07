Trias se despide "feliz" del Ayuntamiento de Barcelona dando las gracias y "sin reproches"

Barcelona, 26 jul (EFE).- El hasta hoy jefe del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, se ha despedido este viernes de su cargo de concejal y del consistorio, del que fue alcalde, dando las gracias a su familia, sus compañeros de partido actuales y pasados y a los trabajadores, en un día "sin reproches" y afirmando que ha sido "feliz".

"Hoy no diré que 'us bombin a tots' (que os den a todos)", ha señalado Trias en un sentido discurso, recordando la expresión que usó hace un año cuando el actual alcalde Jaume Collboni le arrebató, en el ultimísimo momento, la posibilidad de ser de nuevo alcalde de Barcelona.

"Puedo decir claramente que he sido feliz, me lo he pasado bien y parte de la felicidad ha sido en parte gracias a todos ustedes", ha dicho el dirigente de Junts, que ha contado con la presencia de los máximos dirigentes de su partido, como Jordi Turull, Josep Rull y Laura Borràs, además de su esposa y varios de sus hijos.

Ha reconocido que le hubiera gustado que el antiguo president de la Generalitat Carles Puigdemont hubiese estado presente en su despedida hoy.

Trias ha recordado que cuando los responsables de Junts y muchas otras personas le pidieron que se presentara a las elecciones a la alcaldía de Barcelona, lo hizo también porque "quería demostrar que podía hacer política de una manera diferente", con educación y respeto.

Xavier Trias ha asegurado: "Me voy contento, agradecido y, aunque no quiero dar lecciones a nadie, siempre que se me necesite, podéis contar conmigo".

El veterano político ha reconocido la "actitud positiva de Collboni" este último año y le ha dado las gracias "por las formas, que son muy importantes en política", y ha dicho que tiene "simpatía y afecto por Colau, que tiene una actitud más amable" desde que ambos están en la oposición.

"Toca decir adiós, y parece que hace una semana es un funeral continuo" de despedidas, tras la que también tuvo en el Área Metropolitana de Barcelona, un ente que ha dicho que quiere y ayudó a crear, además de ser "un ejemplo de colaboración" de gobierno desde diferentes ideologías, ha explicado.

"No tiene sentido continuar, tiene toda la lógica que marche. Hace tiempo que decidí que no sería Biden. Toca dar un paso al lado y ceder el liderazgo" del grupo municipal de Junts, que tomará Jordi Martí como presidente, y Neus Munté, como portavoz, según ha anunciado.

Tras el adiós elogioso de todos los concejales de los grupos municipales, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que ha propuesto la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad y le ha dado unas gracias sentidas. EFE.

db/fl/jdm

(foto) (vídeo)