Baleares se compromete a "dar apoyo" a centros que lo requieran para implementar elección de primera lengua de enseñanza

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se ha comprometido este martes a "dar apoyo" a los centros de Baleares que así lo requieran para la implementación de la elección la primera lengua de enseñanza, que para el próximo curso 2024-2025 han podido elegir las familias que han escolarizado a sus hijos en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil --cuarto de Infantil--. Vera se ha pronunciado así en una rueda de prensa, en la que ha recordado que los padres tienen el derecho legislativo de escoger la primera lengua de enseñanza de sus hijos en cuarto de Infantil. Por tanto, lo que ha hecho este Govern "es dar la oportunidad de que todo el mundo ejerciera su derecho en la escolarización a tres años". "Los padres han elegido. Los resultados los tenemos", ha señalado el conseller. Por tanto, "ahora lo que se hará es que los centros, que tienen su cuota de profesorado, tendrán que ver si necesitan o no apoyo" para la implementación de la elección de primera lengua de enseñanza, ha apuntado. "Si hay que darles apoyo, desde la Conselleria se les dará", ha precisado, añadiendo que "si no reorganizarán su cuota de profesorado interna". De todos modos, ha incidido el conseller Antoni Vera, "ahora hay que ver si los centros pueden asumirlo con su cuota propia o si requieren que la Conselleria les envíe una cuota adicional". Con todo, el conseller ha recordado que "el conocimiento de la realidad, que es el ámbito de educación infantil, que va dirigido a la lengua de primera enseñanza, en este caso queda limitado a unas horas semanales de enseñanza, no son todas las horas lectivas de los alumnos de infantil", ha concluido sus declaraciones Antoni Vera.

