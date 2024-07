AUGC pide a Marlaska no ceder mañana en la Junta de Seguridad competencias de Guardia Civil a la Ertzaintza

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no ceda mañana en la reunión de la Junta de Seguridad del País Vasco competencias del Instituto Armado a la Ertzaintza, ya que el Ejecutivo vasco ha anunciado que la policía autonómica asumirá nuevas funciones. En concreto, la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha informado este martes de que la reunión en Madrid que mantendrá el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, con el ministro se centrará en "ciertas funciones que la Ertzaintza deberá hacer de ahora en adelante". "Esperamos que haya acuerdo en esa materia", ha subrayado en rueda de prensa. En un comunicado, AUGC ha calificado de "insultante" el trato que Marlaska está dando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en concreto a la Guardia Civil, en lo que se refiere a competencias policiales que le son atribuidas a través de la Ley 2/86. En este sentido, ha recordado que durante los últimos meses viene denunciando "la pérdida de competencias de la Guardia Civil y la paulatina y continuada pérdida de guardias civiles destinados en esta comunidad autónoma". AUGC se ha remitido a las palabras hace unos meses del propio Marlaska en las que negó que existiera "presión" por parte de los socios del Gobierno y que no habría traslado de competencias importantes. "De materializarse cualquier tipo de trasvase de competencias, el modelo policial quedaría gravemente afectado", ha alertado la asociación. "Pedimos transparencia en la gestión pública y aclarar el futuro del modelo policial en España", ha terciado AUGC, mostrando su deseo de que "los nacionalismos no sigan ejerciendo presión sobre el Gobierno para la cesión de competencias".

Compartir nota: Guardar Nuevo