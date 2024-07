Feijóo y 'barones' del PP coinciden en que hay que ignorar a Vox tras la ruptura de los pactos autonómicos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios de sus presidentes autonómicos han coincidido este lunes en que hay que ignorar a Vox, cuando se cumplen diez días desde que esta formación cumpliese su órdago de romper los cinco gobiernos autonómicos, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'. Feijóo y sus 'barones' han compartido este diagnóstico durante un almuerzo distendido en un restaurante de Madrid al término de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- convocada para hacer balance del curso político. El propio Feijóo ha aprovechado su discurso en abierto ante los suyos para criticar que partidos como Vox se hayan dedicado este año a "dar tumbos a diestro y siniestro", "con una disparatada deriva en la que han decidido hacer oposición a la oposición y prestarse, indirectamente, a servir al Gobierno". La ruptura de los pactos con Vox ha sido después uno de los temas de conversación de Feijóo con sus 'barones' durante la comida, a la que han asistido casi todos, salvo el andaluz Juanma Moreno, el valenciano Carlos Mazón y la cántabra María José Sáenz de Buruaga. También se han sumado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido, Elías Bendodo. Según fuentes del PP, los presidentes del PP han coincidido en esa charla en que hay que ignorar a Vox, un partido que a su entender ha acelerado la ruptura de los pactos autonómicos por factores como su descenso en las últimas citas electorales y la irrupción en el Parlamento Europeo de Luis Alvise Pérez y su agrupación de electores 'Se Acabó la Fiesta', que logró 3 escaños y 800.000 votos en las europeas del 9 de junio. "No vamos a meternos con Vox, con cuyos votantes queremos contar", ha resumido a Europa Press uno de los asistentes, que sostiene que el guión del PP debe pasar por hacer alusiones veladas a ese partido pero sin mencionar explícitamente a Santiago Abascal. LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA Y LA FALTA DE FINANCIACIÓN La inmigración irregular también ha estado encima de la mesa en el almuerzo, donde han coincidido en que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere en realidad llegar a un acuerdo con el PP en la reforma de la Ley de Extranjería al no aceptar ninguna de sus exigencias, según fuentes del partido. El Pleno del Congreso acoge este martes el debate de toma en consideración de la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería que PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron hace una semana con el objetivo de fijar como obligatorio el reparto de menores cuando haya colapso en Canarias como sucede en este momento. Tras un contacto este fin de semana entre el ministro Ángel Víctor Torres y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, el PP anunció este domingo que no puede facilitar la tramitación de una ley que, según fuentes 'populares', "se basa en la imposición y no en el diálogo". Algunos 'barones' del PP creen que hasta el último minuto hay margen para que el Gobierno haga un gesto y ponen el foco sobre todo en la financiación que necesitan las CCAA para atender a los menores migrantes. El vicepresidente del Gobierno canario y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha admitido que "hay margen" para que PP y PSOE sellen un acuerdo, dado que el Gobierno tiene aún posibilidad de considerar las condiciones que pusieron sobre la mesa para apoyar la norma en el Congreso. "Soy optimista y espero que de aquí a las próximas horas cuando se celebre ese Pleno haya algún tipo de acuerdo", ha apostillado. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA Durante el almuerzo, Feijóo y los presidentes autonómicos del PP han puesto encima de la mesa otros problemas que afectan a España, como el de la vivienda, según han señalado fuentes 'populares' a Europa Press. Además, han expresado su voluntad de seguir impulsando acuerdos como el suscrito recientemente en Salamanca para una EBAU común a partir de 2025, ya recogidos en la llamada 'Declaración de Córdoba' que Feijóo y sus presidentes firmaron el pasado mes de marzo en la ciudad andaluza. Pese a que este lunes el juez ha citado a Pedro Sánchez a declarar como testigo el próximo 30 de julio en la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, este asunto no ha centrado la comida de Feijóo con sus 'barones', según las fuentes consultadas. UN "OJO ABIERTO" POR SI HAY ELECCIONES Antes de compartir mesa y mantel, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha hecho balance y ha deseado a todos los cargos del partido unas "merecidas" vacaciones, después de haber trabajado duro en este curso político. Después ha tomado la palabra el líder del PP para asegurar que, pese a lo dicho por la secretaria general del partido, la situación en España está como está y España les necesita. Por eso, ha pedido a sus cargos que, aunque vayan a descansar este verano, deben tener un "ojo abierto" por si hay adelanto electoral, según fuentes de la formación. Previamente, en su discurso en abierto a los medios, Feijóo ha reivindicado "la alternativa política sólida a la decadencia, a la parálisis, al conformismo y al egoísmo de Sánchez". A su entender, el Ejecutivo "ya no tiene remedio", pero defiende que España sí lo tiene porque "hay otro camino" y "pronto habrá otro Gobierno". "No hay que resignarse", ha animado a los suyos.

Compartir nota: Guardar Nuevo