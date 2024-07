Canarias reclama al Gobierno que la modificación de la Ley de Extranjería se apruebe como decreto ley en julio

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha señalado que la comunidad autónoma reclama que el Ejecutivo central lleve al último Consejo de Ministros, del próximo 30 de julio, como decreto ley esta modificación de la Ley de Extranjería, de forma paralela a la aprobación de la tramitación de la norma esta semana en el Congreso de los Diputados. Cabello señaló, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que solo así "se podrá garantizar lo que esté por venir a lo largo de los próximos meses". Añadió que en los últimos días han llegado 500 migrantes a las costas canarias, 75 de ellos menores y cada vez se detectan "no solo un mayor número de menores entre las pateras que van llegando", sino también, "por desgracia", hay que asistir a "dramas humanitarios de primer nivel, porque está siendo cada vez un poco mayor el número de fallecidos que están llegando a costas canarias". En este sentido, subrayó que esto es "un tema humanitario, no es un problema de Canarias, es un problema del conjunto de la Unión Europea y del Estado español", de ahí que matizó que se necesita esa colaboración con esta modificación normativa. Afirmó que en los meses que están por venir, toda la información que se maneja "es que se puede incrementar de una manera muy importante el número de llegadas" y los recursos en Canarias "están totalmente sobrepasados". Finalmente indicó que cuando "toca pronunciarse y dar la cara es mañana, mañana es cuando hay que levantar la mano o dar al botón de una manera figurada para apoyar o no a esta modificación" de la Ley de Extranjería para "dar un trato humanitario" a los menores migrantes no acompañados.

