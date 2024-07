Condenado a pagar 1.200 euros un conductor de motocicleta sin permiso que circulaba en dirección contraria en Palma

El conductor de una motocicleta que, el pasado día 28 de junio, fue sorprendido por agentes de la Policía Local de Palma circulando en dirección contraria y sin permiso de conducir, en la calle Eusebi Estada, ha sido condenado a una pena de multa de 1.200 euros. En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que agentes de la Unidad Motorizada (UMOT) interceptaron, el pasado 28 de junio, en la calle Eusebi Estada, al conductor de una motocicleta circulando en dirección contraria. Al solicitarle la documentación, el conductor no pudo acreditar disponer de permiso de conducir, por lo que fue citado como investigado no detenido a un juicio rápido que se celebró este pasado martes, día 16 de julio. El propietario del vehículo, al reconocer que había prestado la motocicleta al conductor sabiendo que este carecía de permiso de conducir, también fue citado como investigado no detenido como cooperador necesario del delito. Celebrado el juicio, el conductor, colombiano de 30 años, ha sido condenado como autor de un delito contra la seguridad vial al conducir sin permiso de conducción a pena de multa de 1.200 euros. La causa penal contra el propietario del vehículo se ha sobreseído, siendo denunciado administrativamente por no haber impedido que el vehículo fuera conducido por una persona sin el permiso correspondiente. Esta infracción, considerada grave, está sancionada con una multa de 200 euros.

