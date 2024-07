Barbón condena el "ataque homófobo" de una edil del PP en Asturias a Pepe Álvarez

(actualiza la NA6150 con un comunicado de UGT Asturias)

Oviedo, 20 jul (EFE).- El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha condenado este sábado el "ataque homófobo" en redes sociales de la portavoz municipal del PP en Belmonte de Miranda, Carmen Martínez, al secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

El jefe del Ejecutivo se ha pronunciado así después de que la agrupación socialista en este municipio asturiano haya denunciado que la edil ha publicado el comentario "Es belmontino...ese pedazo maricón" en redes sociales bajo una fotografía del dirigente sindical, natural de este concejo, tomada el día del desfile del Orgullo LGTBI de Madrid.

"Lo he tenido que leer varias veces y no doy crédito. Espero una condena y una actuación inmediata de la dirección del PP en Asturias. No valen silencios cómplices ante este ataque homófobo de una representante institucional de la derecha en Asturias", ha expresado el presidente del Principado en X.

Por su parte, el PSOE de Belmonte de Miranda ha pedido la dimisión de la concejala popular al considerar un "agravio" su comentario, "haciendo referencia a la orientación sexual de una manera despectiva".

UGT Asturias ha expresado su "más enérgica condena y repulsa ante los insultos" emitidos por la edil del PP, un acto "intolerable de falta de respeto y discriminación".

"No se puede permitir bajo ninguna circunstancia que una representante política insulte y menosprecie a ninguna persona, independientemente de su cargo o afiliación. Este tipo de comportamiento es inadmisible", ha señalado en un comunicado.

La organización sindical ha afirmado que es "alarmante" que el PP tenga entre sus filas a ediles que "no solo mantengan estas ideologías discriminatorias, sino que además las publiquen de manera alegre y despreocupada a través de redes sociales".

UGT ha pedido al líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo, que tome "medidas inmediatas y contundentes", dado que es "imperativo" que Martínez "deje de ser concejala". EFE

mfc/fp