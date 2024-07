El Gobierno da luz verde al debate de la reforma de la Ley de Extranjería, que llegará al Pleno del Congreso el martes

La proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados a otras comunidades cuando la receptora supere el 150% de su capacidad de acogida ha recibido la conformidad del Gobierno para que se pueda tramitar en el Congreso, con lo que el debate de su toma en consideración ya puede ser incluido en el orden del día del Pleno del Congreso previsto para el próximo martes. La iniciativa, firmada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria se registró el pasado lunes en el Congreso y fue calificada por la Mesa de la Cámara el miércoles, que ordenó su publicación y la envió al Gobierno para que diera su conformidad. La Constitución otorga al Ejecutivo la potestad de vetar la tramitación de iniciativas legislativas si considera que condicionan su política presupuestaria, ya sea por aumento de gasto o por merma de ingresos. En este caso la autorización para su debate llegó nada más publicarse en el Boletín Oficial de las Cortes. El Gobierno cuenta con un mes para pronunciarse pero se ha dado tanta prisa porque quiere que el primer debate de la reforma tenga lugar el próximo martes. Ha habido casos en que ha respondido aún más rápido, como con la proposición de ley que acabó con el delito de sedición, cuando tardó menos de 24 horas en dar su visto bueno al debate. TRÁMITE DE URGENCIA Hace dos semanas el Gobierno también dio su aval al debate de la reforma judicial pactada por PSOE y PP en el marco de su acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el mismo día de su publicación en el Boletín de las Cortes y, en el caso de la Ley de Amnistía la autorización del Gobierno llegó tres días después de que fuera calificada por la Mesa. PSOE, Sumar y Coalición Canaria han pedido que la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería se tramite por el procedimiento de urgencia, lo que implica reducir los plazos a la mitad. No obstante, de superar el trámite de consideración el próximo martes, la previsión es que su tramitación no arranque de facto hasta septiembre, ya con el nuevo periodo de sesiones.

