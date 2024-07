Rovira (ERC) y una dirigente del PSC se reunieron el lunes en Barcelona para abordar la investidura de Illa

La secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, y la presidenta de la Diputación de Barcelona y viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, se reunieron en persona este lunes en el marco de las negociaciones para investir como presidente de la Generalitat al candidato de los socialistas, Salvador Illa, según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press. El encuentro entre Rovira y Moret, que lidera el equipo negociador del PSC, se produjo en la sede de la Diputación de Barcelona tres días después de que la republicana volviera de Suiza, según ha avanzado este jueves Catalunya Ràdio. NEGOCIACIÓN Fuentes republicanas han explicado que la carpeta sobre financiación no avanza al ritmo que debería hacerlo, por lo que reclaman más agilidad en esta parte de la negociación. Tras insistir en que no avalan la propuesta del consorcio tributario, destacan que su apuesta pasa por el concierto económico y la salida del régimen común como punto de partida: "Son ellos los que se tienen que mover. Vemos posibilidades de cosas, no sé si son suficientes", añaden las citadas fuentes. Los republicanos, que cuentan con cuatro equipos negociadores para las diferentes carpetas que tienen abiertas, dan como margen este julio para seguir las negociaciones, después de que esta semana advirtieran de que se levantarán de la mesa si no hay un preacuerdo antes de terminar el mes. Por ello, reclaman intensificar los contactos porque –admiten-- con lo que hay actualmente sería insuficiente para cerrar un posible preacuerdo.

Compartir nota: Guardar Nuevo