El violador de Chirivel (Almería) mandó mensajes a la víctima para que no contase nada

Almería, 18 jul (EFE).- El joven de 18 años que este miércoles ingresó en prisión como presunto autor de la violación de una adolescente en Chirivel (Almería) remitió mensajes por WhatsApp a la víctima para que no contase a nadie lo que había ocurrido.

Según el auto de ingreso en prisión, al que ha tenido acceso EFE, el investigado remitió a la chica mensajes como: "Lo siento de corazón", "Adiós y por favor no digas nada que me arruinas la vida", "No se lo cuentes a nadie por favor" o "Hoy me he pasado y lo reconozco".

Además, este documento precisa que el investigado, sobre las 23:30 horas del pasado domingo, se encontraba viendo junto a otras personas la final de la Eurocopa en un bar de Chirivel.

Según los indicios de la investigación, se habría aproximado a la menor, que se encontraba en la terraza del bar con una amiga, y le propuso ir a dar una vuelta.

Ambos habrían comenzado a andar solos en dirección a un parque, pero acabaron en un "callejón" sin salida, en el que presuntamente el investigado violó a la víctima mientras le tapaba la boca para evitar que gritase.

El presunto autor de la agresión fue detenido esa misma noche por la Guardia Civil, que este miércoles lo puso a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Vélez-Rubio (Almería).

Dicho órgano decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del joven, que se encuentra investigado por un delito de agresión sexual a una menor. EFE

