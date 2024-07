Rueda acusa a Sánchez de "esbozar amenazas contra medios" en su presentación del plan de regeneración democrática

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de limitarse a "esbozar amenazas contra medios democráticos" durante su presentación en el Pleno del Congreso de su plan de regeneración democrática. "Una cortina de humo", en opinión del presidente de la Xunta, utilizada por el líder del Ejecutivo central para no dar explicaciones sobre "todas las cosas que se supieron esta semana" y para evitar referirse a las "manifestaciones realizadas en sede judicial". "Pensar que no hay nada que decir y que lo único que hay que hacer es apuntar o esbozar que deben controlarse determinados medios de comunicación, creo que habla muy poco de una verdadera intención de regeneración democrática", ha manifestado Alfonso Rueda, que ha afeado a Sánchez el hecho de "no aportar", a su juicio, "casi nada", durante su exposición de los puntos principales del plan. Un plan concebido, en palabras del propio Sánchez, para "acabar con la impunidad de algunos pseudomedios" que difunden "bulos y desinformación", durante cuya presentación el presidente del Gobierno se ha centrado únicamente en señalar, ha subrayado Rueda, a los medios de comunicación que "no le gusta lo que cuentan". "Yo pido transparencia en estos momentos. Creo que todo el mundo está esperando una explicación y si no es cierto todo lo que se dijo, no hay nada más fácil que llegar y contar la verdad", ha agregado Rueda en velada relación, entre otros asuntos, a la investigación de la esposa del presidente, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. También ha denunciado el presidente de la Xunta de Galicia al ser interrogado por la presentación en el Congreso del plan de regeneración democrática el hecho de que "una parte del Gobierno desmienta manifestaciones de otra parte del Gobierno". "Es muy difícil tomarse en serio todo lo que está pasando últimamente", ha concluido Alfonso Rueda.

Compartir nota: Guardar Nuevo