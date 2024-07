Revilla sobre la declaración de Begoña Gómez: "Si no ha hecho nada, que vaya y se someta a la foto"

El expresidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, ha señalado que, si la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "no ha hecho nada" y "está segura de que no ha cometido ninguna anomalía", que "vaya" al juzgado y "se someta a la foto de rigor". "No es placentero cuando uno va al juzgado ni es agradable que ten empiecen a sacar fotos pero, si no ha hecho nada, pues la verdad aparecerá", ha dicho Revilla a preguntas de la prensa este miércoles en el Parlamento cántabro. Revilla ha señalado que "hay que confiar en la justicia" y ha considerado que, "más allá de que este juez (Juan Carlos Peinado) haya hecho algunas cosas que parecen un poco raras", se debe "ir a los juzgados" cuando te citan y "esperar a las resoluciones". "Si es condenada, es porque hay razones, y si queda absuelta, pues también", ha manifestado el expresidente cántabro, que también ha apuntado que el juez Peinado, que investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, "no tiene capacidad de condena" ya que es el magistrado instructor y luego su investigación "tiene que pasar por muchos lugares". Revilla ha recordado que a él le han "llevado al banquillo" en Cantabria "bastantes veces" y, ha dicho, "nunca estuve preocupado". "Salí absuelto y precisamente los que me denunciaron pues acabaron condenados", ha apostillado. Además, el dirigente regionalista ha recomendado a Begoña Gómez que "aguante el tirón, como lo aguantamos todos", porque "estar en política tiene estos malos ratos". "No está solamente uno para pasear rodeado de boato, ni para recibir a reyes e ir a cenas de gala, a veces tienes que pasar por lugares poco apetecibles, pero hay que ir", ha insistido. Y, ha añadido, "qué no se cabree el marido", en referencia al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha dicho que, aunque siempre ha apelado al derecho a trabajar de las mujeres, "una manera de que estas cosas no pasen" es que su mujer "en esta etapa" podría haber estado "más volcada en las atenciones protocolarias de acompañar al marido". CREE QUE EN EL PP "ESTABAN DESEANDO" LA SALIDA DE VOX Por otro lado, cuestionado por la ruptura de PP y Vox y la salida de los del partidos de Santiago Abascal de los gobiernos en los que ambas formaciones tenían coalición, Revilla ha considerado que en el PP "lo estaban deseando". "VOX, con la actitud que ha tomado, le ha echado un cable al PP enorme. Yo creo que lo estaban deseando", ha dicho el expresidente de Cantabria, que además ha considerado que la ruptura de esos gobiernos "no va a tener ninguna consecuencia" en la gobernabilidad porque "no va a haber ninguna moción de censura de VOX con apoyo al PSOE para sustituir a ningún presidente autonómico". A su juicio, la ruptura de VOX con el PP "ha venido bien para resaltar lo que hizo el PRC encantado" en Cantabria y con lo que, a su juicio, su partido se adelantó a las circunstancias. "El PRC es un partido coherente y es un partido que siempre lo hace muy meditadamente" y hace un año, tras salir del Ejecutivo autonómico por los resultados electorales, "tomó un acuerdo que algunos no entendían". Así, ha recordado que los regionalistas dejaron que el PP gobernase en minoría con 15 diputados y que pudiese tener presupuestos y "no tener que contaminarse con un partido que, como vemos ahora, es un partido que, aunque hay similitudes de voz con el PP, en algunas materias yo creo que están las antípodas". "De ahí que Cantabria sea una región donde no ha aparecido para nada esta historia, gracias a que nuestro partido actuó de una manera absolutamente coherente con lo que había dicho en la campaña electoral, que es lo que ahora falta en España, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y esto va muy directamente dedicado a don Pedro Sánchez", ha dicho. En cuanto al motivo de la ruptura entre VOX y el PP, Revilla se ha mostrado "radical" en que las comunidades autónomas tienen que ser solidarias, en este caso con Canarias, "con otro territorio que es España y que está sufriendo, por la proximidad geográfica, esa avalancha insoportable" de llegada de inmigrantes. "Espero que la actual presidenta (María José Sáenz de Buruaga) sea sensible y que seamos solidarios", ha enfatizado Revilla, para quien hay que ser solidarios con Canarias y también con las personas que llegan huyendo de sus países y que son "seres humanos". En este sentido, ha recordado que, si alguien ha sido emigrante, ha sido este pueblo, los españoles" y también los cántabros porque, ha indicado, esta Cantabria "monumental, llena de grandes iglesias y grandes casonas, no se hizo con la vaca tudanca ni la vaca pasiega, se hizo con los emigrantes que se fueron a Argentina, a Perú, a Cuba o a México". "Eso hay que tenerlo presente" a la hora de ser solidarios y acoger a esas personas, ha insistido el expresidente, que ha ensalzado que, además, muchos de los migrantes que llegan "son niños, menores y no tienen familia". Así, para concluir, ha considerado que "hay que ser muy insensible para no aceptar eso". "Yo estoy en una postura ahí radical, como yo creo que debemos de estar todos los que tenemos un poco de mínima conciencia", ha añadido.

