Aplazada a mañana por falta de quorum la votación en el Senado sobre la idoneidad de los juristas aspirantes al CGPJ

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha aplazado por falta de 'quorum' la votación prevista para este martes sobre la idoneidad de los cuatro de los juristas de reconocido prestigio que han sido elegidos por PSOE y PP para ocupar plaza en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha convocado a los grupos parlamentarios para mañana, a las 10.40 horas. Rollán ha adoptado esta decisión en virtud del artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara Alta, que fija que para una votación como la de este martes en la Comisión de Nombramientos era preciso que estuvieran presentes al menos cinco grupos parlamentarios y no tres, como ha ocurrido. Esta tarde, los cuatro juristas que tienen obligación de pasar por el Senado han comparecido ante los únicos tres senadores que han estado presentes: la portavoz del PP en el Senado, Alicia García; el 'número dos' del Grupo Socialista, Alfonso Gil; y el portavoz del Grupo Plural Aniceto Javier Armas. En concreto, han comparecido Ricardo Bodas, magistrado jubilado del Supremo; Bernardo Fernández Pérez, exconsejero asturiano en los años 80 y 90 y presidente del Consejo Consultivo autonómico hasta 2018; Luis Martín Contreras, letrado de la Administración de Justicia (LAJ) de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; e Isabel Revuelta, letrada de Cortes que pasó en primavera al Senado tras años en el Congreso. Fuentes parlamentarias han indicado a Europa Press que ERC ha decidido no asistir a la comparecencia de los candidatos por considerar que la renovación que plantean PP y PSOE es "una burla" que solo sirve para "perpetuar las dinámicas reaccionarias del régimen del 78". EL SISTEMA DE ELECCIÓN DE VOCALES Bodas ha dedicado parte de su intervención al sistema de elección de vocales del CGPJ y se ha comprometido a trabajar en aras de una solución si le consideran idóneo para el cargo. Cabe recordar que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) pactada por PSOE y PP incluye una disposición que obliga al nuevo órgano de gobierno de los jueces a redactar un informe --en un plazo de seis meses-- sobre dicho modelo de elección de vocales. "Si es ustedes me dan su confianza, pondré todos los medios a mi alcance, para encontrar una solución, que sea una solución de Estado que realmente resuelva el problema de una vez por todas", ha apuntado. No obstante, ha incidido en que no se puede dejar de lado el "debate principal", en referencia a la "gobernabilidad del Poder Judicial". A su jucio, ahora se presenta una "oportunidad" para "refundar" el órgano que "se ha colocado en una situación verdaderamente lamentable". Para conseguir dicho objetivo, ve necesario "asegurar con la máxima transparencia" la defensa del interés general. "O lo que es lo mismo, la defensa del interés de los justiciables por encima de cualquier interés corporativo o de cualquier interés partidista", ha señalado. Sobre este extremo, Bodas ha defendido que, aunque el CGPJ es un órgano de gobierno y "no hay gobiernos que no hagan política", de lo que se trata es de que haga "política que sirva al interés general". MEJORAR EL SERVICIO DE JUSTICIA Por su parte, Martín Contreras ha aprovechado para reclamar a las Cortes "un pacto" para mejorar la Administración de la Justicia y ha abogado por rescatar "lo que en su día fue una proposición de ley de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia". Además, se ha pronunciado a favor de "suprimir los aforamientos" de quienes trabajan en la Administración de Justicia. Asimismo, ha hecho referencia al sistema de elección de altos cargos de la judicatura y ha simpatizado con la propuesta defendida en los últimos meses por el presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, que propone que vocales y magistrados del Supremo estuviesen a cargo de los nombramientos discrecionales para el alto tribunal. Por último, ha recordado que no todas las comunidades autónomas tienen el mismo sistema informático para el servicio de justicia y ha recordado que ya en 1996 el CGPJ asumió por imperativo legal esa coordinación. "Y hasta la fecha ha tenido poco resultado. Es urgente también", ha agregado. DEFENDER LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES En su turno de intervención, Fernández ha asegurado que se considera "consciente" de "las importantes tareas que tiene el CGPJ como órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial en esta nueva etapa". "Es innecesario recordárselas a ustedes o enumerarlas. Me limito a enunciar el espíritu que, en mi opinión, debe presidir esa labor", ha señalado Fernández. Asi, ha manifestado que trabajará en la "búsqueda constante de acuerdos básicos en defensa de la independencia de jueces y magistrados", al tiempo que ha aseverado que está "convencido" de que la Administración de Justicia es "un servicio público esencial en un Estado de Derecho" que "ha de funcionar con eficiencia" y "sometimiento a la ley, transparencia, responsabilidad, imparcialidad y celeridad". Revuelta también ha intervenido para defender su currículo ante la Comisión de Nombramientos, incluido su paso por la Comisión de Justicia del Congreso --en la que ha trabajado en la ponencia de un centenar de leyes-- y se ha comprometido a seguir trabajando por la Justicia. "Mis 26 años de carrera profesional han estado marcados por el constante estudio del Derecho y por la vocación de servicio público. Esta es la formación y la experiencia que espero poder aportar al CGPJ", ha dicho. MACÍAS, CANDIDATO AL CONSTITUCIONAL Este martes también han comparecido ante esta comisión los aspirantes a vocales suplentes Antonio Rovira Viñas, Guillermo García-Panasco Morales y Gabriel María de Diego Quevedo. Al margen, ha concurrido el exvocal del CGPJ y candidato a magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías, quien ha hecho un repaso por su carrera en la judicatura y ha recalcado que su estancia en el órgano de gobierno de los jueces. "Confieso honradamente que esta es una parte de mi vida que si tuviera que repetir, repetiría sin dudarlo porque ha sido, entiendo yo, una época interesante, apasionante de la historia de España y me considero un privilegiado por haberla podido vivir", ha apuntado. 20 VOCALES DEL CGPJ Horas antes, Congreso dio el visto bueno a sus cuatro elegidos: José Luis Costa Pillado, presidente del Consello Consultivo de Galicia; Inés Herreros Hernández, expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF); Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria; y Argelia Queralt Jiménez, letrada del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. En total, las Cortes Generales deben renovar los 20 vocales del CGPJ, 12 habrán de ser jueces o magistrados y los otros 8 son juristas (catedráticos o profesionales del derecho). En cada cámara se eligen 10 de esos vocales (6 jueces y 4 juristas) y para su nombramiento se requiere una mayoría cualificada de tres quintos. Tras el acuerdo PSOE-PP, se abrió un plazo para que los grupos registrasen sus candidatos, pero sólo para el cupo de juristas, ya que los 12 jueces y magistrados salen de la lista que remitió en su día el CGPJ a las Cortes con los 50 candidatos propuestos por asociaciones judiciales y por avales de miembros de la carrera judicial. Los 8 juristas son los únicos que deben pasar un examen previo de idoneidad en las Cortes, ya que los candidatos de la carrera judicial están eximidos de comparecer pues se entiende que el CGPJ ya certificó que cumplían las condiciones cuando envió su lista a las Cortes. El siguiente paso será la elección de todos los nuevos vocales (jueces y magistrados y juristas), los Plenos del Congreso y el Senado, en sesiones previstas para el día 23 de julio en la Cámara Baja y al día siguiente en la Alta.

