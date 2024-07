Dobrowolski se sentará el lunes en el banquillo acusada de intentar asesinar a Josep Maria Mainat

El juicio a Angela Dobrowolski, la exmujer del productor televisivo Josep María Mainat, empezará este lunes por la mañana en la Sección 20 de la Audiencia de Barcelona por presuntamente intentar asesinarle. Según el escrito de Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, Dobrowolski abandonó el domicilio familiar en enero de 2020, y en mayo le dijo que quería divorciarse a causa de "desavenencias conyugales y de un progresivo deterioro en la relación matrimonial". Ese mes entró en el correo electrónico de Mainat a través del ordenador familiar "sin consentimiento ni autorización de este", para leer y reenviarse los mensajes que él se había intercambiado con sus abogados sobre el proceso de divorcio: descubrió que su pensión estaría mermada al no haberse cumplido 10 años de matrimonio (2011). Pero si moría Mainat ella sería "una heredera más de su notable patrimonio" siempre que siguieran casados y no se hubiese iniciado un proceso de divorcio o separación, asegura la Fiscalía. La procesada "decidió acabar con la vida de su esposo" antes de que interpusiera la demanda de divorcio, con un plan que presuntamente materializó durante la madrugada del 23 de junio de 2020, cuando se quedó a dormir en el domicilio familiar en Barcelona. INYECCIÓN DE INSULINA Mainat se fue a dormir tras una fuerte discusión entre ambos y, sobre las 2 de la madrugada, ella lo despertó "manifestándole sorpresivamente que tenía que inyectarle un medicamento para adelgazar que él utilizaba desde hace tiempo", lo que él aceptó para evitar otra discusión. La Fiscalía sostiene que la acusada le inyectó insulina, sabiendo que su esposo padecía diabetes Mellitus tipo 2 y valiéndose de sus conocimientos como estudiante de Medicina de último curso, pese a que la insulina está contraindicada para esta patología. Según el escrito, ella le controló el nivel de azúcar en sangre con un glucómetro "con el fin de calcular el momento en el que sería imposible practicarle la recuperación de la hipoglucemia que le provocó (...) culminando en el fallecimiento perseguido". Según la Fiscalía ella era plenamente consciente de que Mainat sufría una grave hipoglucemia pero no hizo nada por revertir su estado hasta las 3.12, cuando llamó a los servicios médicos, que se encontraron a Mainat ya en coma. INTENTÓ ENCUBRIR LOS HECHOS La Fiscalía sostiene que llamando no pretendía socorrer al marido, sino "encubrir su comportamiento e intentar eludir su responsabilidad". El fiscal pide 13 años de cárcel como presunta autora de un delito de asesinato en grado de tentativa, así como una orden de alejamiento de 500 metros de Mainat y una prohibición de comunicarse con él 8 años una vez cumplida la pena de prisión impuesta. También la acusa de un delito de revelación de secretos por acceder a su correo para leer los emails sobre el proceso de divorcio, por lo que solicita 3 años de prisión y una multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios. El juicio se alargará hasta el 17 de julio y declararán, entre otros, los médicos forenses y la técnica encargada de analizar y elaborar un informe sobre el medicamento que Dobrowolski presuntamente inyectó al que era su marido. LAS CAUSAS CONTRA ELLA Dobrowolski ha acumulado varias causas judiciales desde el presunto intento de asesinato, la mayoría por incidentes con él. El 4 de enero de 2021 fue detenida por intentar entrar en su casa en Barcelona, quebrantando la orden de alejamiento, hecho por el que aceptó una condena de 17 meses de prisión que fue suspendida a condición de que no la condenaran de nuevo en un periodo de 2 años y de que respetase la medida cautelar. Pero en octubre de 2022 fue condenada a dos años y medio de prisión y multada con 1.800 euros por falsificar la firma del productor en dos cheques bancarios de 1.200 y 1.900 euros, solo dos meses después del presunto intento de asesinato. En marzo de 2023 la detuvieron por presuntamente hacer estallar un explosivo casero en un piso de Barcelona, hecho por el que quedó en libertad con cargos y por el cual todavía no ha sido juzgada. En mayo de este año aceptó 8 meses de prisión y un curso de reeducación por golpear a Mainat en la sien con un bote de cristal de mermelada durante una discusión en 2019, un año antes del presunto intento de asesinato. AHORA EN PRISIÓN POR 6 ROBOS La exmujer de Mainat, que en la actualidad cumple prisión provisional en la cárcel de Wad-Ras por su presunta participación en media docena de robos en casa habitada, intentó fugarse en junio de este año desenganchando una malla metálica de una de las ventanas. La única causa de la que salió absuelta la acusaba de enviar un email en marzo de 2022 con insultos a su exmarido, quebrantando la medida cautelar que le prohibía comunicarse con él impuesta por el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona por el presunto intento de asesinato.

