Jefa de la ONIF en 2016 niega haber dado órdenes para seleccionar o descartar documentación en el registro de Nummaria

Margarita García Valdecasas, quien fuera inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) cuando se produjo el registro en la sede del despacho Nummaria en 2016, ha señalado este jueves que si bien participó en esa entrada no dio orden "jamás" para recoger o no determinada documentación del bufete. Así lo ha señalado en su declaración como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al dueño de ese despacho, Fernando Peña, a los actores Imanol Arias y Ana Duato, y a una treintena de acusados, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. El fiscal considera que a través de ese bufete se habrían evadido presuntamente impuestos gracias a la construcción de una estructura jurídico-económica destinada a tal fin. García Valdecasas ha apuntado que asistió a ese registro pero igual que asistía a la práctica totalidad de las entradas en los que participaba la ONIF, y que se limitó a acompañar a los funcionarios y a estar a disposición del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). Con todo, ha insistido en que en ningún momento dio orden alguna para descartar documentación durante el registro o durante la apertura de las cajas que contenían lo incautado y que se guardaba en la sede de la ONIF en una estancia a la que ella no tenía acceso. Además, ha comentado que sabía de la existencia de un listado de entidades sobre la que se debía buscar documentación en Nummaria y que era el jefe del equipo quien conocía las sociedades afectadas. LA RELACIÓN DE PEÑA Y SU MARIDO Por otro lado, y a preguntas tanto de la defensa de Fernando Peña como de la Abogacía del Estado, ha reconocido que su marido tuvo relación con el dueño del bufete porque ambos fueron en los 80 accionistas del Banco Financiero y de Inversión, si bien ha señalado que cuando ella conoció a su pareja a finales de esa década sus relaciones mercantiles estaban a punto de terminar. Ha señalado, al hilo, que cuando se acordó el registro de Nummaria ella era consciente de que se dieron esas relaciones mercantiles, pero ha matizado que es lógico que se den este tipo de coincidencias porque conoce a mucha gente. En cuanto a la apertura de la documentación y el foliado de la misma en la sede de la ONIF ha recordado que asistió al primer día, que se hizo en presencia del LAJ, y que solo estuvo para "organizar" el trabajo. "¿Hha dado en general algun tipo de instrucción para perjudicar a cualquiera de los investigados?", le ha preguntado la Abogacía del Estado, a lo que ha respondido que "jámas". La defensa de Peña, que dirige el exministro Antonio Camacho, le ha preguntado por su parte si tuvo algún papel en el registro, y ella ha indicado que quizá le dieran algún papel o caja para revisar pero que "fue hace ocho años" y ya no recordaba. Sobre si recordaba si se encontró una lista en el despacho de sociedades, algunas de ellas británicas, que usaron como guion para ese registro, la que fuera jefa de la ONIF ha indicado que se ciñieron a lo que les permitía el auto de entrada y registro, y que no es consciente de que se extralimitaran.

Compartir nota: Guardar Nuevo